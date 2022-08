Jesus herjet i hjemmedebuten: – En ny Arsenal-stjerne er født

(Arsenal – Leicester 4–2) Det meste handlet om Gabriel Jesus i Arsenals storseier over Leicester.

13. aug. 2022 17:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er veldig glad. Vi spilte veldig godt mot en tøff motstander, sier Jesus og fortsetter:

– Jeg jobber hver dag, hele dagen, for å score mål.

Nysigneringen som kom til The Gunners fra Manchester City for rundt 450 millioner før sesongen, var involvert i samtlige av Arsenals scoringer i riktig nett.

For Arsenal-stopper William Salibas kom til skade for å lime en heading i hjørne av eget mål. Det var skulle ha vært et tilbakespill til Aaron Ramsdale. Men med en lagkamerat som Jesus ble det fort glemt.

25-åringens første scoring kom drøye 20 minutter ut i den første omgangen. Etter knoting inne i Leicesters 16-meter fikk Granit Xhaka dyttet ballen til Jesus som på lekker vis sendte den i krysset bak Danny Ward.

Ti minutter sener var samme mann frempå igjen. På corner fra venstre ble ballen pisket mot første stolpe. Der var det gjestenes Jamie Vardy som steg høyest til vers og stusset ballen mot bakerste stolpe. Helt umarkert stanget Jesus sitt andre for kvelden.

– Hjemmefansen elsket den oppvisningen. En ny Arsenal-stjerne er født, skriver journalist hos Sky Sports, Peter Smith.

I den andre omgangen tok nysigneringen rollen som servitør. Først pirket han ballen videre til Xhaka som banket inn 3–1 for hjemmelaget. Det etter en keeperflause av Ward. Leicester-keeperen skulle bare ta ned et innlegg, helt upresset, men fomlet med ballen og nærmest la den i føttene på Jesus.

Så vartet Jesus opp for navnebror Gabriel Martinelli. Med en lur pasning på tvers fant tomålsscoreren Martinelli som fyrte av fra 17 meters hold. Hardt og lavt gikk ballen i nettet bak Leicesters sisteskanse.

Like før hadde James Maddison tent et håp for gjestene da han reduserte til 3–2, men det endte altså 4–2 til hjemmelaget.

Martin Ødegaard med kapteinsbindet fikk 90. minutter i oppgjøret mot Leicester. Nordmannen vartet opp med noen fine kombinasjoner, men havnet i skyggen av Jesus lørdag.

Dermed står Arsenal med seks av seks mulige poeng etter to spilte kamper i årets Premier League-sesong.

Leicester på sin side står med ett poeng etter uavgjort hjemme mot Brentford i serieåpningen.