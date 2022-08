Nordmenn må betale Viaplay mest for Premier League

Prisen for Viaplay-abonnement med Premier League er klart høyere i Norge enn i Sverige og Finland.

PÅ NYE KANALER: Viaplay har tatt over rettighetene til Premier League fra TV 2. Der blir Erling Braut Haaland og Virgil van Dijk å se.

18 minutter siden

– Hvert marked er forskjellig, og vi justerer vårt tilbud ut ifra det. Vi sikter alltid etter å tilby seerne en relevant og attraktiv tjeneste alle steder vi opererer. Både i våre lokale nordiske markeder som Norge, og i våre nye markeder som i Nederland, sier Børge Nielsen, kommersiell sjef i Viaplay Norge.

Dette er månedsprisen på et abonnement hvor man får strømmet Premier League – ifølge E24s valutakalkulator:

Viaplay Norge : 649 norske kroner (NOK)

Viaplay Danmark : 449 danske kroner = 603 NOK

Viaplay Sverige : 449 svenske kroner = 432 NOK

Viaplay Finland : 39,99 euro = 400 NOK

Viaplay Nederland: 13,99 euro = 140 NOK

Viaplays tilbud av rettigheter er i stor grad likt i Norge, Sverige og Finland med blant annet NHL, vintersport, Formel 1, golf, Europa League og Bundesliga.

Viaplay Danmark skiller seg mer ut, og viser blant annet Superliga og Champions League.

Pål Christian Møller, supporterleder for Liverpools norske fanklubb, peker på at nordmenn også betalte mer for Premier League enn nabolandene da TV 2 hadde rettighetene.

Fakta Slik spilles åpningsrunden Fredag 5. august 21.00: Crystal Palace-Arsenal Lørdag 6. august kl. 13.30: Fulham-Liverpool Lørdag 6. august kl. 16.00: Bournemouth-Aston Villa Lørdag 6. august kl. 16.00: Newcastle-Nottingham Forest Lørdag 6. august kl. 16.00: Tottenham-Southampton Lørdag 6. august kl. 16.00: Leeds-Wolverhampton Lørdag 6. august kl. 18.30: Everton-Chelsea Søndag 7. august kl. 15.00: Leicester-Brentford Søndag 7. august kl. 15.00: Manchester United-Brighton Søndag 7. august kl. 17.30: West Ham-Manchester City Vis mer

– Det er selvsagt noe vi liker dårlig. Vi har bygd opp supporterkulturen på en helt annen måte enn i andre land, og det er enorm kultur for engelsk fotball her. Det føles ut som vi blir litt straffet for det, sier Møller.

Lasse Gimnes i GimCom holder foredrag om sportsrettigheter og har vært kommunikasjonsdirektør i TVNorge. Han understreker at han ikke kjenner bakgrunnen for Viaplays prising, men peker på at den enorme interessen og engasjementet for engelsk fotball er større i Norge enn ellers i Norden.

– I tillegg er det også slik at det er kostbare rettigheter, og de som selger rettighetene vet å prise Norge høyt i Premier League-markedet. De vet at nordmenn og norske medieaktører har høy betalingsvilje. Det vil jeg tro også var en del av forhandlingene ved kjøp av den norske PL-pakken, fortsetter Gimnes og fortsetter:

Lasse Gimnes.

– Selv om det var en pakkepris, så har man vurdert de ulike nordiske markedene ulikt i forhold til engasjement, interesse og betalingsvilje. Det er ikke bare rettighetskjøper som kjenner det norske PL-markedet. Det gjør også selger av rettighetene. Og slikt er også med på å gjøre prisen høyere her til lands.

Han peker på at den store interessen for Haaland i Norge også øker markedsverdien til Premier League her til lands – akkurat som TV 2 nøt godt av da Ole Gunnar Solskjær ledet Manchester United.

– Store profiler styrker rettighetenes markedsverdi – og det må Ola og Kari her hjemme betale litt ekstra for. Slik er det i de fleste markeder. Dette er business, stor business, sier Gimnes.