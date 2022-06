ÅRÅSEN (Aftenposten): Vi fulgte Lillestrøms snuoperasjon mot Rosenborg sammen med Kanarifansen.

20 minutter siden

Lillestrøm-Rosenborg 3–1

På vei ut av Åråsen var det en annen energi. Mellom tusenvis av gule og svarte skjerf, sang og glede, fortalte øynene det munnen ikke hadde mot nok til å si.

– Vi tørr ikke si det enda, men det er en drøm, sa LSK-supporter Heidi Pedersen på vei ut portene.

Drømmen er langt der fremme og heter seriegull.

Det er enda 19 kamper igjen av sesongen, men etter seieren mot Rosenborg søndag, er Heidi og resten av Kanarifasen i alle fall ikke noe lenger unna måloppnåelse.

Festspill og feststemning

Vi begynte reisen allerede to timer før kampstart. Den begynte på Martins pub, slik den gjør for mange med kanarigult hjerte.

Etter tre dager med byfest, de årlige festspillene i Lillestrøm, er lukten inne i lokalet om mulig enda mer fremtredende. Her er veggene brune, historiene mange og et glass vann like fjernt som de ytterste galaksene.

– Forza fugla!

Stemmebåndene til de mest ihuga hadde fått nødvendig smøring i det vi beveget oss ut av lokalet.

Men også her lå lukten av lunken øl og ammoniakk som et klebrig slør over byen. En dråpe nostalgi for de av oss som har hatt gleden av å tilbringe noen dager på musikkfestivalen Roskilde i ungdommen.

– Du går aldri alene til Åråsen, en gul og svart patriots mektige hjem.

Ordene kunne neppe vært mer passende, for det skylte en gul bølge nedover mot den 73 år gamle stadion i enden av gaten. Her var det ingen ensomhet å spore, bare glede.

Trolig var det mer albuerom for noen år siden, da laget befant seg i divisjonen under.

Nå er ting fryktelig annerledes. Lillestrøm er serieleder og eneste lag som fremdeles er ubeseiret.

Lillestrøms mest ihuga tilhengere har mye å juble for om dagen.

Responsen

– Nei, dette hadde jeg virkelig ikke trodd før sesongen, et smil bredte seg om munnen til en ung kanarifugl på tribunen.

Den unge supporteren skulle til å gi sin spådom for kveldens oppgjør, men avbrøt plutselig midt i setningen. Isteden hev han seg med på den øredøvende sangen som runget utover Åråsen allerede timen før kampstart.

– Mitt hjerte banker LSK!

Stemmebåndene hans vibrerte så blodårene på halsen bulte.Journalisten fikk bare finne seg i at gutten hadde viktigere ting å fôre. Som flere andre ytret på vei inn portene: Hvem vet hvor lenge eventyret varer?

Kort, kunne svaret vært kun 15 minutter etter at søndagens oppgjør ble plystret i gang.

Men nei, det var tro som bekledde betongtrinnene på Åråsen. For da Stefano Vecchia sendte gjestene i føringen, var det ingen resignasjon å spore på tribunen, Kanarifansen svarte med å øke lyden på ropene.

Og energi forsvinner som kjent aldri, den inntar bare en annen form. Og etter halvtimen spilt hadde denne energien slått rot i høyrefoten til Ifeanyi Mathew, som sendte de kanarigule til himmels etter et hjørnespark.

LSKs Ifeanyi Mathew satte i gang snuoperasjonen på vakkert vis etter 30 minutter på Åråsen.

Men lynet slår aldri ned to ganger på samme sted, sies det. Da må Nedre Romerike være unntaket fra regelen i såfall. For kort tid senere fikk Lillestrøm nok en corner etterfulgt av høylytt jubel og veivende skjerf.

– Nå sitter den igjen, spådde en eldre herremann på raden bak.

De gamle vet som oftest best. Nytt hjørnespark, ny jubel, ny LSK scoring - snuoperasjonen var et faktum.

Hvite perlerader speilet seg i sommersolen i det lagene gikk inn til pause.

Et felles ønske

– Vinner vi i dag, kan man ikke si noe annet enn at det er muligheter, lød det noe nøkternt fra LSK-supporter Henning Søfting i pausen.

På spørsmål om seriegull fektet han med armene og ga tydelig beskjed om at slikt ikke er lov å si. Han har vært fotballsupporter lenge nok til å vite at det er for tidlig å snakke om den slags. Eller?

For da Magnus Knudsen satte spikeren i kisten tre minutter før ferdigspilt, spørs det om ikke selv Søftning måtte tillate hårete tanker å slå rot.

Det er 21 år siden forrige seriemedalje, 33 år siden forrige seriegull. En trengte ikke metalldetektor på Åråsen for å skjønne at lengselen etter edelt metall var til stede.

Da de kanarigule heltene på gresset tok seiersrunden etter kamp, avslørte de aller mest trofaste tilhengerne seg.

– Våres hjem det er Åråsen. Her har vi vært siden 51. Et felles ønske, vår felles drøm: Ta seriegullet til Lillestrøm!

Neste LSK-kamp i Eliteserien er borte mot Strømsgodset søndag 26. juni.