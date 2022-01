Supporteropprør i Obosligaen: – Komplett galskap

– Dette har klubbene bestemt i fellesskap og det vedtaket støtter vi, sier KFUM-leder Thor-Erik Stenberg om mandagsrunden.

Han vil ikke diskutere uenighetene i VG.

– Vi står lojalt ved den, og da begynner vi ikke å hamre løs på hverandre i media. Det blir en helt ok løsning for Obosligaen. Hele prosjektet, med Obos-magasin på Discovery, har fått et løft de siste to årene. Det gjør det klokt å gå den veien, sier han.

Stabæk-leder Jon Tunold er ny i ligaen og sier han ikke kjenner bakgrunnen for spilleplanen.

– Det er veldig trist for supporterne, sier han.

Tunold mener helg er klart bedre, men hvis man først skal spille mandager, så mener han kampstart klokken 19.00 gjør det enklere for folk enn klokken 18.00.

– Flertallet i Obosligaen har hatt ønske om å spille på en egen dag, sier Fredrikstad-leder Joacim Heier.

Fredrikstads klare ønske var å spille i helg, og aller helst søndag.

Brann-leder Therese Andvik Rygg svarer at det sier seg selv at Brann foretrekker fotball i helgen.

– Vi er positive til å skille Obosligaen fra Eliteserien. Om mandag er den perfekte dagen, det vet vi ikke. Vi klarer ikke å se et tydelig bilde på hva som er best for oss. Våre tilskuere kommer på de ulike dagene, sier Åsane-leder Gorm Natlandsmyr.

– Vi har signalisert at vi ønsker helgedager. Vi har ikke heltidsproffer. En god del har jobber ved siden av, sier Stjørdals-Blinks styreleder Bente Ertsgaard.

Start-direktør Terje Marcussen foretrekker søndagskamper, og synes dessuten lørdag er bedre enn mandag.

For Grorud er det aller viktigste en egen kampdag for Obosligaen, men lørdag er bedre enn mandag, opplyser administrasjons- og mediesjef Frode Englund.

Mandag er et veldig ugunstig tidspunkt, mener Øystein Elvestad, kommersiell leder i Sandnes Ulf. Han peker på at det krasjer med aktiviteter for barn og unge. Han foreslår søndager klokken 15.

Mjøndalen-trener Vegard Hansen synes det er fint med egen dag, men mener lørdag og fredag er mye bedre enn mandag.

Raufoss-leder Mathias Engebakken forteller at klubben er åpen for det meste, men at erfaringen er at helg er best for å trekke folk. Han påpeker at sammenligningsgrunnlaget er tynt.

Skeid-leder Daniel Holmeide Strand fortrekker helg, men sier klubben har hatt godt oppmøte mandag.