Slakter Brann-topp: – Nedlatende og arrogant

BERGEN/OSLO (VG) BT-kommentator avskilter Birger Grevstad som Branns styreleder.

FÅR KRITIKK: Daglig leder Vibeke Johannesen, styreformann Birger Grevstad og sportsjef Jimmi Nagel Jacobsen på en pressekonferanse i sommer.

16. des. 2021 16:35 Sist oppdatert nå nettopp

«Grevstad og det sittende styret behøves i en liten stund til. For å kunne innlede ryddesjauen – ved å skifte leder i klubben», skriver Pamer i en kommentar i Bergens Tidende.

VG har vært i kontakt med Grevstad. Han vil ikke svare på kritikken fra Pamer.

BT-kommentatoren mener også at daglig leder Vibeke Johannesen bør ta ansvaret ved å fratre sin stilling. Brann rykket ned etter en spinnvill fotballkamp mot Jerv onsdag.

– Det handler om skyld og ansvar. Hun er øverste leder og har vært det lenge. Hun har det overordnede ansvaret for strategien som gjør at Brann rykker ned, sier Pamer til VG.

«Dersom hun ikke ønsker å gjøre dette, må styret i klubben ta affære», skriver han.

– Jeg er mest opptatt av det som er det beste for Brann. Og nå er vi i en situasjon der vi må forberede oss til Obosligaen. Det er mitt fokus, sa Vibeke Johannesen til VG da Brann ankom Bergen torsdag.

– Jeg kan ikke tenke på meg selv i denne tiden. Så skal vi ha gode møter og evaluering sammen med styret, så legger vi en plan for hva som er det beste for klubben fremover. Hvis styret vil vurdere hvem som er best til å være daglig leder, så er de i sin fulle rett til det, sa hun.

– Brann har hatt et helt forferdelig år, med nachspielsaken, intern splid for åpen mikrofon, sparking av trener og sportssjef og et mislykket forsøk på å endre underlaget på Brann stadion, beskriver Pamer.

Overfor VG trekker han spesielt frem en feil hos Vibeke Johannesen:

– Hun velger å sparke sportssjefen i februar, og selv dele arbeidsoppgavene med Kåre Ingebrigtsen i en periode der ambisjonene var å styrke laget før serien skulle begynne.

Pamer peker på at midtstopper Lars Krogh Gerson ble hentet inn og at Brann bevisst unnlot å sende ham til medisinsk sjekk. Han viste seg å være langtidsskadet.

Kommentatoren mener at styreleder Grevstad og de to andre lengstsittende styremedlemmene Siv Skard og Krister Hoaas må skiftes ut på årsmøtet i februar/ mars.

– Styreleder uttaler seg eksepsjonelt klønete og er en dårlig ambassadør for Brann. Det er vanskelig å ha tillit til ham når du ser hvordan han uttaler seg, sier Pamer.

– I beslutningsregnskapet kommer han langt bedre ut enn daglig leder, men senest i dag har han uttalt seg nedlatende og arrogant overfor Jerv.

Pamer tenker på denne Grevstad-uttalelsen til TV 2 etter kvalikdramaet onsdag:

– Hvis dette er nivået i Obosligaen, så vinner vi Obosligaen lett. Vi var bare uheldig. Vi var ikke flinke nok foran mål.

– Jeg vurderer ikke min stilling per i dag, sier Grevstad til VG etter ankomst til Bergen.

– Jeg er valgt for to år, og jeg har sittet i styret før da vi tok Brann opp fra Obosligaen. Så det er jeg motivert for å gjøre, sier styrelederen.