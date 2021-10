RBK-kapteinens tøffe krav: - Finnes ingen unnskyldninger

Markus Henriksen (28) ber ikke om ett minutts tålmodighet fra verken trener eller fans for «å spille seg varm» nå som han endelig er skadefri.

Som kaptein har Markus Henriksen tatt plass i RBK-garderoben selv om han har vært skadet.

Etter alt å dømme starter kapteinen på benken søndag, for ikke å ta noen sjanser etter kneskaden. Men tvert han er på matta, stiller Henriksen tøffe krav til seg selv.

- Jeg ønsker å være en av de bedre på banen, og å bidra med en gang.

- Du har vært borte i tre måneder ... Det kunne ha vært enkelt å si at du trenger to-tre kamper på å spille deg i form igjen?

- Om jeg melder deg til kamp, er jeg klar. Da finnes det ingen unnskyldninger for ikke å levere ålreit tvert.

Tok for seg

Han er i strålende humør for tiden, Henriksen. Kneet, som har satt ham ut av kamp siden 13. mai, er endelig i orden igjen. Og under fredagens RBK-trening gjorde 28-åringen som i oppkjøringen: Han tok for seg under spillesekvensen, og dirigerte dem rundt seg.

- Jeg trener for fullt, og i dag gikk det veldig fint, sier han.

Trente for fullt: Markus Henriksen i aksjon under fredagens RBK-trening.

- Lite sannsynlig

Henriksen var tilbake på benken mot Mjøndalen, men ting skal tas i rett tempo etter leddbåndskadene fra i vår: Først smalt det til i Viking-kampen. Så kom en ny smell, på trening i midten av juni.

Dette gjør også at det pustes med magen på vegne av kapteinen med tanke på Kristiansund-kampen. Det er nemlig ni kamper igjen etter søndag – og nå kommer også en landslagspause.

- Lite sannsynlig at Markus starter mot KBK. Sannsynlig at han er med i troppen, er beskjeden fra trener Åge Hareide.

– Jeg trenger nok et par treningsuker til før jeg er 100 prosent klar for å starte. Vi har en plan, og den planen følger vi, sier også Henriksen selv.

Da midtbanemannen kom tilbake til RBK i fjor høst, var det – som han selv også sier innledningsvis – for å være blant de bedre på banen hver gang. Og for å ta plass i garderoben.

I vinter ble han utnevnt til kaptein, og Henriksen svarte opp til uttalelsen om «å være av de beste» i 5-0-smadringen av Viking.

Så smalt det i kneet.

Men kaptein er kaptein. Så, til tross for måneder uten selv å kunne spille, har Henriksen vært del av garderoben under alle øktene på Lerkendal. Både før og etter fellestreninger, selv om han har trent på egen hånd.

Han har også tatt del i forberedelsene til hjemmekampene.

- Som kaptein er man en leder i gruppa. Da må en uansett ta ansvar for at vi skal prestere best mulig. Selv om du er skadet, er du en del av Rosenborg, sier Henriksen - og fortsetter:

- Jeg har kommet med innspill, og forsøker å være med på å holde gutta på tå hev. Det har vært et år preget av både opp- og nedturer, men i det siste har selvtilliten vært der at vi har fått med oss seire også på dager som ikke har vært 100 prosent.

– Vi er litt «jegere» nå, sier Henriksen, og tenker på avstanden opp til tabelltoppen.

Midtbanen

Selv har 28-åringen trent hardt for å komme tilbake, både med rehabilitering av kneet – og for å holde fysikken ved like.

Og starter han ikke søndag, er det ingen tvil mot Vålerenga 17. oktober.

- Blir det som midtbanespiller eller midtstopper? Det snakkes jo fortsatt om at du skal testes som stopper en gang.

- Jeg har snakket med Åge om det. Så er det opp til trenerne å ta en avgjørelse, sier Henriksen, men legger samtidig til at han fortsatt føler seg mest som en midtbanespiller.

Alt tyder også på at han blir værende på midten ut høsten. Det er der han har vært å se på trening i det siste.

Grasrot-trener

Ett annet sted Henriksen har vært å se i høst, er på Rosenborg-banen. Trebarnsfaren har begynt å engasjere seg i Trond IL, hvor eldstesønnens Lukas’ (6) har sin første sesong i gult og svart. Nå er den tidligere Premier League-spilleren tilbake på grasrotnivå.

- Jeg tar kurs som grasrot-trener, og har vært med litt, sammen med flere. Det handler om å ha det artig med ballen, og til helga er det første turnering. Guttungen gleder seg, smiler Henriksen, som også har Ludvik (4) og Mathea (2) som framtidige rekrutter i Trond-fotballen.

- Ja. Men enn så lenge er det allidrett for de minste, smiler Henriksen.