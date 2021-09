Kristiansen ble vurdert som overflødig. Nå har veteranen fått et nytt tilbud fra Brann.

Ruben Kristiansen er i forhandlinger om å forlenge karrieren i Bergen.

Ruben Kristiansen har spilt samtlige seriekamper for Brann til nå.

Det er blitt en klisje at fotball er ferskvare og at det er en bransje der ting snur fort. For Ruben Kristiansen (33) stemmer dette på en prikk.

Før jul i fjor fikk han beskjed fra Brann om at han kunne finne seg en ny klubb. Veteranbacken var ikke lenger i planene.

Ni måneder senere har Kristiansen spilt fast, vært lagets kanskje beste spiller og fått tilbud om ny kontrakt.

– Jeg har det. Vi er i dialog, bekrefter Kristiansen.

– Stolt over å være her

Avtalen hans er inne i de siste månedene. Seks år etter at han kom til Brann, håper han å forlenge kontrakten.

– Jeg har veldig lyst å være her og er stolt over å være i Brann, sier Kristiansen.

– Jeg håper vi finner en løsning, legger han til.

Verken Kristiansen eller sportssjefen, Jimmi Nagel Jacobsen, vil gå inn på hvor raskt samtalene kan få en avklaring.

– Om det tar tre eller seks uker er ikke så viktig, sier Jacobsen.

Dansken sier partene har en god forståelse for hverandre.

– Hvordan går samtalene?

– Jeg kan ikke si så mye om dem. Det er mellom meg og Ruben. Men vi har en god dialog som jeg ikke kan gå i detalj om, sier Jacobsen.

– Er det viktig for Brann å få Ruben med videre?

– Ruben har gjort det godt og derfor snakker vi også sammen.

Eirik Horneland (midten) har brukt Kristiansen fast.

Har spilt alle kamper

Ingen Brann-spillere har startet flere kamper enn Kristiansen i år. Det går heller ikke an, for nordlendingen har startet samtlige.

Kontrasten til beskjeden han fikk før sesongoppkjøringen, er stor.

– Det er selvfølgelig dumt å føle seg uønsket, som var noe jeg kjente på. Jeg hadde hele tiden lyst å være i Brann og vise mitt beste, sier Kristiansen.

Det mener han selv å ha klart.

– Jeg føler jeg er i mitt livs form. Og da er det veldig gøy å være her, sier Kristiansen.

Også i 2018 var det usikkerhet rundt Brann-fremtiden hans. Den gang ble Kristiansen først meldt ferdig i klubben, før det kom en overraskende vending der han likevel signerte ny kontrakt.