Brann får flest billetter - Jerv-leder er misfornøyd

Brann og Jerv er endelig enige – i hvert fall på papiret – om hvordan billettene skal fordeles i onsdagens play off-match.

NY YNDLING: Branns David Wolfe jubler for 2-0 mot Sarpsborg 08 søndag.

14. des. 2021 10:19 Sist oppdatert nå nettopp

Brann får 400 billetter, mens Jerv får 190. Det opplyser Per Gunnar Topland, som er daglig leder i Jerv, til VG.

Han ville egentlig ha halvparten av billettene, og svarer kontant «nei» på spørsmål om han er fornøyd med konklusjonen.

Brann får altså to av tre billetter.

– Men jeg tror Brann er mindre fornøyd enn oss. Ingen er fornøyde her. Antall tilskuere er noe regjeringen har bestemt, og da må vi finne den mest rettferdige løsningen, sier Topland.

– Hvorfor ikke fordele 50/50?

– Det må du spørre NFF om. Det var det vi ønsket. Brann er større klubb med en større supporterskare. For oss begynte det mye verre enn det som ble resultatet, og nå måtte vi akseptere at det ble sånn.

NFF har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse.

Norges Fotballforbund hadde tirsdag morgen møte med de to klubbene om billettene på Intility Arena i Oslo.

Regjeringens coronarestriksjoner setter et tak på 600 tilskuere i oppgjøret, der det står om en plass i Eliteserien 2022.

Per Gunnar Topland fortalte i 10-tiden at klubbene ikke kom til enighet - og at det var planlagt et nytt møte, som startet i 10.30-tiden.

NFF hadde allerede solgt 1900 billetter da de nye begrensningene ble kjent. Ubenyttede billetter vil bli refundert, har NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt uttalt.