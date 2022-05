Fantasy Premier League Gameweek 36: Full splid om chipsbruken

Vi står overfor det som er årets største dobbeltrunde, og ser nærmere på hva man bør gjøre avhengig av hvilken situasjon man er i.

NØKKELMANN: Mohamed Salah kommer med rette til å være den mest populære kapteinen.

21 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Vi begynner artikkelen med å gjøre rede for de ulike chipsstrategiene:

Hvis du har igjen «Bench boost» så er dette den klart mest ideelle runden å kjøre det, ettersom man fort kan ha 15 spillere med dobbeltrunde. Flere av de billige spillerne som vanligvis ikke plukker mye poeng, har gode muligheter her.

En annen luksuschip som «Triple captain» har også høyest potensial her. Har du igjen flere, må du ta en vurdering på hva du prioriterer.

Hvis du har igjen wildcard er nok også dette runden å bruke chippen, men også dette avhenger av laget ditt. Lagene som har gode kamper i GW36 har også gode kamper i GW38. Mange av de store lagene har fine kamper også i GW37, men da har mindre lag dobbeltrunden.

Og så er det «Free hit»-chippen da. Her kjører vi en lengre avhandling enn på de øvrige.

Som nevnt til det kjedsommelige er vi på et punkt av sesongen hvor veldig mye avhenger av hva slags lag man har, men jeg landet på at jeg synes oppsiden med å maksimere de beste dobbeltrunde-spillerne i Gameweek 36 var een bedre mulighet enn å hente ekstra dobbeltspillere i GW37.

De som er bra stilt opp til GW36 kan gjerne bruke chippen i GW37, men jeg er litt usikker på hvor mange spillere som er brennhete til den runden, som nevnt i forrige artikkel.

Richarlison (7.5) leverer brukbart hos Everton, men utover det er det en del usikkerhet. Aston Villa og Crystal Palace har fine kamper, men har lite å spille for. Det øker også faren for rotasjon. Det samme gjelder Leicester, mens Burnleys dobbel inkluderer en bortekamp mot Tottenham.

Hvor mye bedre er disse dobbeltspillerne enn titteljagende Liverpool-spillere borte mot Southampton? Eller Manchester City borte mot West Ham? For ikke å snakke om Tottenhams hjemmekamp mot Burnley.

Mitt «Free hit»-lag

Jeg valgte altså å aktivere knappen. Det er vanskelig å få et dårlig lag når så mange spillere har gode kamper, men husk at differansen på 130 og 160 poeng er like stor som 30 og 60 poeng.

Etter noen tunge uker har jeg falt ned til rett innenfor 30k-plass, og føler egentlig at jeg må finne på noen krumspring som skiller seg fra normalen for å rettferdiggjøre chipsbruken.

For meg er det viktigste å maksimere Liverpool- og Manchester City-kvoten. Trent Alexander-Arnold, João Cancelo og Mohamed Salah var de eneste som var inne i laget mitt fra før.

Jeg tror at sannsynligheten er stor for at Liverpool slipper inn mål mot Tottenham. Backfireren deres står svært høyt og Spurs skapte store sjanser da det endte 2–2 i desember.

Det er også grunnen til at jeg ønsker å ha Son på laget. Det blir imidlertid for dyrt å klemme inn Harry Kane i tillgeg.

Derfor har jeg valgt å «diffe» med Luis Diaz inn i laget. Han spilte kun 45 minutter i Champions League og imponerte stort der, så han bør være i startoppstillingen når Spurs kommer på besøk.

Det største usikkerhetstegnet er hvorvidt jeg skal ha Riyad Mahrez eller en tredje Manchester City-forsvarer, men jeg føler at potensialet er enda større i at City tar helt av enn å ha enda en midtstopper med begrenset «tak».

Fantasy-guruen AbuBakar Siddiq har valgt et svært likt lag som meg, så det er nok mange som tenker i samme baner:

Jeg føler meg litt usikker på å velge Chelsea-spiller ettersom de spiller FA-cupfinale kun tre dager etter bortekampen mot Leeds, men foreløpig har jeg ikke helt klart å lande på hvem som eventuelt skal erstatte Marcos Alonso.

Han og Reece James har også et ekstremt offensivt potensial, som er veldig fristende om man skal gamble litt for å klatre på overallen.

Her er en modell som rimer litt med hva jeg mener man kan forvente av et noen utvalgte spillere:

Det er litt interessant at bookmakerne vurderer at ingen lag har mer enn 50 prosent sjanse til å holde nullen i noen av enkeltkampene.

Den samlede prosenten blir veldig bra, men kanskje undervurderer man litt det offensive potensialet og at man heller burde dyrke offensive spillere?

Spesielt å plukke «riktig» offensive Manchester City-spiller blir en nøkkel. Sannsynligheten er stor for at en av de offensive får 15–20 poeng i denne dobbeltrunden, så gjelder det bare å plukke riktig spiller.

Ettersom Manchester City spilte 120 minutter mot Real Madrid onsdag, er jeg fristet til å velge Riyad Mahrez som ble byttet ut før ekstraomgangene.

Salah blir uansett min kaptein. Han fikk en sjelden hvil fra start mot Newcastle, og jeg tror han spiller rubbel og bit herfra og inn:

Hva bør du prioritere uten FH?

Hvis man derimot ikke bruker «Free Hit» i GW36 ville min første prioritet vært å fylle opp Liverpool-kvoten med Robertson eller Diaz.

Dernest tror jeg at jeg ville sett etter spillere fra Manchester City.

Jeg synes ikke noen av doblene i GW37 er så fristende at man skal legge altfor mye verdi i det denne runden. Tre kamper for veldig gode lag er bedre enn fire kamper for under middels lag, mener jeg.

Forhåpentligvis får vi noen drypp om hvilke spillere vi kan forvente å se i helgen. Ellers er det bare å ønske lykke til.