Brann-styret skal i møte mandag: Ingebrigtsen kan få sparken

Kampen mot Mjøndalen kan ha vært den siste for Kåre Ingebrigtsen som Brann-sjef.

Brann-trener Kåre Ingebrigtsen kan ha ledet laget for siste gang. Foto: Tor Høvik

Nå nettopp

BRANN – MJØNDALEN 1–1

Brann Stadion: Kampen mot Mjøndalen kan ha vært Kåre Ingebrigtsens siste som Brann-trener.

Mandag har styret i klubben møte.

BT er kjent med hva som er det viktigste på agendaen: Den sportslige krisen og trener Ingebrigtsens stilling. Det bekrefter styreleder Birger Grevstad overfor BT:

– Dere skjønner jo selv at det er en vanskelig avgjørelse. Det jeg kan si er at vi skal ha et styremøte mandag ettermiddag, da skal vi evaluere det som har skjedd hittil. Da får vi i styret ta en avgjørelse, sammen med daglig leder og Jimmi (Nagel Jacobsen, branns nye sportssjef, red. anm.). Som jeg har sagt mange ganger: Ingen er fredet i denne klubben nå, sa styreleder Birger Grevstad i Ballspark etter kampen søndag.

– Vi har vurdert for å se om vi kan bli bedre. Men det er mye av det samme, det ser ut som five-a-side og vi har liten fremdrift. Vi må ta en avgjørelse mandag, sa styrelederen etter 1–1-kampen søndag.

Brann går inn i sommerpausen på nedrykksplass etter en elendig, nesten halvspilt sesong.

Har vunnet én av fjorten

Én seier på 14 kamper er katastrofale tall. Heller ikke hjemmemøtet mot nemesis Mjøndalen ble en opptur.

Og slik Kåre Ingebrigtsens Brann-karriere begynte med 0–1-nederlag hjemme mot Mjøndalen, kan den ha endt med en ny nedtur, samme sted, mot samme lag.

BT vet at det har vært ulik grad av støtte til Ingebrigtsen i Branns styre.

Mange har vært opptatt av at trønderen har levert godt når det kommer til bruk av unge spillere, i motsetning til forgjenger Lars Arne Nilsen.

Det mer subjektive parameteret «underholdende fotball» har også Ingebrigtsen fått honnør for, selv om resultatene var svake i fjor og verre i år.

Mot Mjøndalen ble det nok en gang pepet fra tribunen til pause. Da kampen gikk mot slutten ble det ropt «skandale», «vi krever innsats» og «Kåre må gå».

Det siste kan skje innen kort tid, ifølge BTs opplysninger.

Det har gått på ræv for Brann i år, selv om Ruben Kristiansen har vært ganske god. Foto: Tor Høvik

Fikk egne assistenter

Et spørsmål om Ingebrigtsen må slutte som trener, er hva som skjer med resten av trenerteamet.

En av assistenttrenerne, Andrea Loberto, kom til Brann så sent som i juni. Mer profilerte Eirik Horneland ble ansatt i fjor høst og har kontrakt ut neste år.

Eirik Horneland (til v.) under Branns kamp mot Mjøndalen. Foto: Tor Høvik

Horneland har vært ekstremt sentral i Ingebrigtsens Brann-prosjekt. Haugesunderen er den som leder Branns treningsøkter, stemmen som høres på feltet og som oftest sier tydelig fra i garderoben.

Andrea Loberto er den ferskeste i Branns trenerapparat. Foto: Tor Høvik

Da Ingebrigtsen ble ansatt i fjor gikk det fort i svingene.

3. august skrev BT at Lars Arne Nilsen var ferdig som trener.

Neste dag snakket Kåre Ingebrigtsen varmt om klubben i Adresseavisen.

Dagen deretter møttes daværende sportssjef Rune Soltvedt og Kåre Ingebrigtsen hjemme hos trenerens agentbror, Kevin Ingebrigtsen, i Trondheim. Soltvedt var hemmelighetsfull da han kom hjem til Flesland og møtte BT, men tre dager senere landet også Ingebrigtsen på Flesland.

Store Stå sang det de kunne mot Mjøndalen. Foto: Tor Høvik

Snakket om gull

Han ble presentert 8. august og sa tydelig fra. Ingebrigtsen ville vinne titler.

– Brann har ikke vunnet gull siden 2007. Det er på tide igjen, sa Ingebrigtsen første dag på jobb.

I stedet ble Brann blandet inn i nedrykksstriden i fjor, for så å være seriens klart dårligste lag til nå i år.

Tross støtte fra mange supportere, og et lag som etter hvert er formet av Ingebrigtsen, kan trenerens tid på Stadion være over.

Neste seriekamp er først mot Sandefjord 15. august. Før det skal det spilles cup, mot Bjarg i 1. runde.

Kanskje med en annen trener.