Hørt om laget som bare får ha tre spillere i en garderobe? Det blir realiteten for TIL på søndag.

Det er mange hensyn å ta når «Gutan» endelig får spille fotballkamper igjen.

SNART FERDIG MED INTERNKAMPER: Her August Mikkelsen med ballen. Han jaktes av Andersen Jenssen (til venstre) og Ruben Yttergård Jenssen. Foto: Ronald Johansen

Nå nettopp

iTromsø møtte en smilende trener Gaute Helstrup etter torsdagens økt på Alfheim. Snart er det alvor i Eliteserien igjen. 8. mai er det serieåpning, men før det skal det spilles tre treningskamper. Den første er allerede på søndag, mot Bodø/Glimt på Aspmyra.

I god «korona-avstand» til undertegnede, forteller Helstrup at han ser for seg at TIL fort reiser med opp mot 20 spillere i det chartrede flyet som går i retning Bodø i 09-tiden søndag.