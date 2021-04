Breddefotballen ruller i Danmark: Takker uavhengig rapport

50.000 norske breddespillere får fortsatt ikke trene med kontakt. I Danmark og andre europeiske land spilles kampene for fullt. Danskene slapp løs breddespillerne 22. mars.

I SKUDDET: Lars Bo Lauritzen og Aarhus Black Vipers er for lengst i gang med kamper. Her mot FC Rangers i Serie 3 på Jylland i kampen som ble spilt 23. april. Foto: Aarhus Black Vipers

39 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Oss bekjent har det ikke vært noen smitteutbrudd i forbindelse med gjenåpningen av dansk fotball, sier Bent Clausen til VG. Han er visepresident i det danske fotballforbundet DBU.

Danskene har hatt et tøffere smittetrykk og hardere nedstenging enn Norge gjennom vinteren. Gjenåpningen av idretten går likevel med et mye høyere tempo.

Det danske fotballforbundet takker en ekspertrapport fra danske myndigheter. Statens Serum Institut konkluderte 21. februar med at faren ved å åpne for utendørs idrettsaktivitet var liten med hensyn til økt smitte i samfunnet.

– Den rapporten har vært veldig god å ha for oss, sier Bent Clausen, som leder breddeutvalget i DBU. I Danmark kan nå 50 personer samles til en breddekamp. Planen er at det 4. mai skal økes til 75 og 21. mai til 100 personer. Danmark planlegger å fjerne alle slik begrensninger 11. juni hvis pandemien ikke forverrer seg.

STARTER OPP: Bent Clausen, visepresident i det danske fotballforbundet DBU Foto: Henrik Bjerregrav, DBU

Norges Fotballforbund leverte 1. mars en lignende rapport til myndighetene. Arbeidet ble ledet av professor i medisinsk mikrobiologi Ørjan Olsvik, men rapporten var initiert og jobbet frem av NFF.

– Jeg kjenner ikke til den norske rapporten. Men fordelen med rapporten i Danmark er at det er helsemyndighetene som har laget den. Den er uavhengig, sier Bent Clausen i DBU.

– Vi gjorde det vi kunne for at rapporten skulle være så uavhengig som mulig. Vi tilbød så absolutt Olsvik honorar, men han er bevisst i forhold til bindinger, og så på dette som en viktig samfunnsinnsats og spurte beskjedent om å få en signert landslagstrøye i stedet, opplyser koordinator for Olsvik-utvalget, Iver Strandheim i NFF. Han står sammen med Kristoffer Paulsen Vatshaug bak rapporten fra forbundets side.

FULL FART: Kenneth Nielsen og Kjellerup IF har kommet i gang med vårsesongen. Her mot Vri i Danmarkserien som tilsvarer Norsk Tipping-ligaen. I Norge har det ikke vært spilt en kamp på nivå 4 siden 2019. Foto: KJELLERUP IF.

Den viser til at 150.000 norske kamper i barne- og ungdomsfotballen i 2020 førte til kun et kjent smittetilfelle. Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre ba i forrige uke helseminister Bent Høie ta en ny vurdering av åpne for trening med kontakt for breddefotballen – fra 3. divisjon og nedover for menn og fra 2. divisjon og ned for kvinner.

Høie bekrefter i sitt skriftlige svar til Ap at NFF-rapporten er kjent for «våre fagetater» – altså Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Det er viktig, slik det anbefales, å bygge videre på erfaringer fra toppfotballen og toppidretten i tilrettelegging og implementering av smitteverntiltak i breddeidretten for barn og unge og for voksne – med nødvendige tilpasninger. Toppidrettsutøvere lever i en «boble» både under trening og konkurranser, og et slikt regime vil være krevende i kombinasjon med et vanlig familie-, yrkes- eller studentliv, som trolig vil gjelde for fleste innen breddeidretten for voksne, skriver helseministeren.

Han viser til regjeringens gjenåpningsplan og sier at trinn 2 for norsk bredde seniorfotball tidligst kan komme i andre halvdel av mai.

Les også Breddefotballen stengt ned i 13 måneder: – Har hele tiden fått slag i trynet

NORSK RAPPORT: Professor Ørjan Olsvik ledet arbeidet med rapporten til Norges Fotballforbund. Foto: Frode Hansen

Det betyr en ny måned med kun pasningsøvelser og fysisk trening med en minst meters avstand.

– Vi klarer ikke å se at det er noe evidensgrunnlag for at denne gjengen fotballspillere – på grunn av at de eventuelt hadde fått spille – ville ha levd mindre smittevernmessig trygt i andre sammenhenger. Vi er tvert imot opptatt av å sørge for det motsatte, gjennom et eget e-læringskurs for akkurat denne målgruppen. Vi har laget et forslag til myndighetene i samarbeid med 12 breddeklubber, hvor vi har regulert absolutt alt rundt selve treningsaktiviteten for å få risikoen ytterligere ned, argumenterer Iver Strandheim i NFF.

Les også Støre krever ny vurdering: – Jeg er oppriktig bekymret

Han opplyser at det norske forbundet følger spesielt nøye med på hva som skjer i Danmark, Sverige og England. Tre nasjoner som alle har åpnet opp for all utendørs fotball i likhet med mange europeiske nasjoner.

Norsk breddefotball for spillere eldre enn 20 år har nå vært stengt ned i 13 måneder. I Danmark spilte bredden også kamper fra juni til november i 2020, men tall fra det danske idrettsforbundet viser at DBU likevel har mistet 18.854 spillere i forhold til 2019 (5,65 prosent av alle aktive).

1. mars kom danskene i gang igjen med trening med kontakt. Fra 22. mars ble det tillatt med kamper.

– Jeg vil helst ikke uttale meg om hva som skjer i Norge. Men hos oss har vi gode erfaringer med at seniorene også får spille fotball, sier Bent Clausen i DBU. Han mener at det finnes gode argumenter at fotballen betyr mye i forhold til fysiske og mental helse og for å motvirke ensomhet.

ALLE ER MED: I Danmark får alle aldersgrupper både trene og spille kamper. Her trener old boys-laget til Karlslunde i København. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Les også Fortvilt trener sendte brev til Raja: – Det preger meg veldig

Det danske fotballforbundet har utviklet sine egne corona-regler. De blir stadig oppdatert. Breddekampene kan nå også ses av tilskuere, men det totale antallet mennesker på en kamp kan foreløpig ikke være mer enn 50.

– Det er opp til spillere og klubber å løse dette selv, sier Bent Clausen.

Den danske superligaen har også åpnet opp for å ha tilskuere i seksjoner. Over 8000 så FCK slå AGF i Aalborg sist helg.