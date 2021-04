Arsenal beklager til fansen i pressemelding: – Vi gjorde en feil

De seks engelske klubbene trekker seg fra Super League. Atlético Madrid og de tre italienske Inter, AC Milan og Juventus innser også at prosjektet er dødt. Arsenal og Liverpool er eneste som har beklaget initiativet.

«SKAPT AV DE FATTIGE - STJÅLET AV DE RIKE»: Chelsea-supporterne viste sitt sinne utenfor Stamford Bridge tirsdag kveld. Foto: NEIL HALL / EPA

21. apr. 2021 13:55 Sist oppdatert nå nettopp

Den profilerte Independent-journalisten Melissa Reddy konstaterte tirsdag kveld på Twitter, før Chelsea hadde kommet med sin korte erklæring:

– Arsenal den eneste klubben med unnskyldning. Tottenham uttrykker anger. 47 ord fra Liverpool, 52 fra Manchester United, 25 fra Manchester City - hvorav ingen beklager.

Liverpool-eier John W. Henry kom riktignok med en video onsdag morgen der han ber om unnskyldning til klubbens supportere - men med begrunnelsen «... for støyen jeg har forårsaket de siste 48 timer».

– Det er litt som at Lance Armstrong beklaget at han ble tatt i doping, ikke at han dopet seg, sier Trond Albert Skjelbred, partner i Apriil PR, til VG.

– De må ikke nøye seg med å beklage oppstandelsen rundt Super League. Her er det gjort så mange feil at du nesten ikke tror det er mulig, sier Skjelbred, selv Manchester United-supporter.

– De har rotet det til for seg selv. Det er dårlig tenkt på alle nivåer. For meg - og de fleste andre supportere - er Premier League brød og smør og Champions League krydderet.

Her er hvordan de seks klubbene uttrykker seg i sine brev/pressemeldinger:

Arsenal

– Da vi fikk invitasjonen til å bli med i Super League, ville vi ikke bli stående igjen på perrongen. Vi ville beskytte Arsenal og klubbens framtid. Men etter å ha lyttet til dere og hele fotballsamfunnet trekker vi oss ut av prosjektet. Vi gjorde en feil, og vi ber om unnskyldning for det.

London-klubben skriver også i det åpne brevet til tilhengerne at «de siste dagene har igjen vist oss dypet i følelsene våre tilhengere verden rundt har for denne store klubben og spillet vi elsker».

– Vi trengte ikke å bli minnet på det, men reaksjonene fra våre supportere de siste dagene har gitt oss tid til ytterligere refleksjon og dype tanker, står det.

Arsenal-styret innrømmer også at det vil ta tid å gjenopprette tilliten hos supporterne.

Supporterne har signalisert at neste mål er å få fjernet Stan Kroenke som Arsenal-eier.

Tottenham

Bortsett fra Arsenal, er en pressemelding fra Tottenhams styreleder Daniel Levy den eneste som antyder noen form for anger.

– Vi beklager den angst og uro vi har påført dere gjennom Super League-prosjektet, skrive Levy - men fortsetter så:

– Vi følte at det var viktig at klubben vår deltok i utviklingen av en mulig ny struktur som bedre skulle sikre økonomisk fair play og økonomisk bærekraft og samtidig gi drastisk økt støtte til den bredere fotballpyramiden.

Chelsea

Chelsea kom med en kort pressemelding sist av de seks klubbene. Der bekreftet klubben bare at den har begynt prosessen med å trekke seg fra Super League.

– Etter først å ha sluttet oss til gruppen i slutten av sist uke, har vi nå hatt tid til å vurdere saken fullt ut, og vi har kommet til at vår fortsatte deltakelse i disse planene ikke ville være til beste for klubben.

Liverpool

Liverpools pressemelding er også svært kortfattet, gjengitt på klubbens nettsted.

– De siste dagene har klubben fått innspill fra ulike viktige involverte, både internt og eksternt, og vi vil takke dem for verdifulle bidrag, er det lengste Liverpool-ledelsen går i å beklage overfor sine supportere.

Manchester City

Manchester City var den første til offisielt å trekke seg fra Super League.

– Manchester City kan bekrefte at vi formelt har gjennomgått prosedyrene for å trekke oss fra gruppen som utvikler planer om en europeisk Super League, heter det i meldingen.

Manchester United

På klubbens nettsted uttrykker klubben at den vil trekke seg fra Super League.

– Vi har lyttet nøye til reaksjonen fra våre tilhengere, britiske myndigheter og andre viktige involverte, heter det.

– Vi er fortsatt innstilt på å jobbe sammen med andre i fotballfamilien for å finne bærekraftige løsninger på de langsiktige utfordringene fotballen står overfor.

Her er alle meldingene fra engelske klubbene samlet:

Atlético Madrid

Atlético Madrid opplyser om sin beslutning i en kort pressemelding. De forteller at spillerne og treneren har uttrykt sin tilfredshet med avgjørelsen.

I meldingen heter det at «det er viktig med harmoni» mellom alle grupper av Atlético-familien.

Inter

Inter melder også at i en uttalelse at klubben ikke lenger er en del av prosjektet, men viser ingen anger for at de deltok i Super League-planene:

– Inter mener at fotball må ha en interesse i å kontinuerlig forbedre sine konkurranser, for å holde på fans i alle aldre rundt om i verden, innenfor økonomisk bærekraft.

AC Milan

AC Milan forsvarer i sin pressemelding at de har deltatt i prosjektet og hevder at de handlet «til beste for klubben og fansen».

«Stemmene og bekymringene til fans over hele verden» har imidlertid fått AC Milan til å snu.

– AC Milan må være følsom for stemmene til dem som elsker denne fantastiske sporten.

Juventus

Torino-klubben beklager absolutt ingenting, men innser at det i øyeblikket er «begrensede» muligheter for å få gjennomført prosjektet.

– Juventus er fortsatt forpliktet til å bygge langsiktige verdier for klubben og hele fotballbevegelser, heter det i meldingen.

Tidligere Liverpool-spiller Stephen Warnock sier til BBC:

– Eierne må være veldig, veldig forsiktige. De må bønnfalle om tilgivelse.

– De må forvente en nedtur når folk kommer tilbake på stadionene. Og det er helt riktig, for de har gått mot fansen. Du ser supporternes makt.

Den spanske journalisten Guillem Balague er ikke imponert over hvordan de 12 opprinnelige Super League-klubbene har markedsført sitt prosjekt:

– Florentino Perez glemte å snakke med spillere, supportere, andre klubber, alle. Det er tidenes verste PR-kampanje, sier han til BBC Radio.

Trond Albert Skjelbred, partner i Apriil PR, skjønner godt at Liverpool-eier John W. Henry ba om unnskyldning til manager Klopp og spillerne:

– Spillerne har blitt forsøkt tvunget med på noe som er direkte mot deres egne verdier - det de står for.