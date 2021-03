Gauset ferdig i Mjøndalen - dette sier han om framtida

Mjøndalen-kaptein Christian Gauseth (36) har bestemt seg for å slutte i klubben. - Hodet er skarpt, ansiktet pent. Likevel velger jeg usikkerheten nå, melder han.

Christian Gauseth har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen og står uten klubb. Foto: Jan Kåre Ness, NTB

Moldenseren slapp nyheten på Instagram onsdag ettermiddag. Partene har snakket sammen etter sesongslutt, men har ikke blitt enige om innholdet i en ny kontrakt.

«Noen valg i livet er tøffere enn andre. Enkelte fordi de er vanskelige, andre fordi de er store. Jeg har nå tatt et valg som er begge deler. Likevel er det riktig for meg: Jeg har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen IF om ny kontrakt. Vi ble ikke enige», skriver Gauseth.