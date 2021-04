Nytt tilbakeslag truer seriestarten: - Vi er på beinet

NFFs Lise Klaveness innser at eliteseriestarten 8. mai står i fare, men hun tror toppklubbene i Viken får trenings-ja til uken.

BER OM UNNTAK: Glimts Fredrik Bjørkan i 2–2-oppgjøret mot Stabæk i fjor. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lørdag ble det klar at helsedirektoratet viderefører forsterkede smittevernstiltak (såkalt 5a-nivå) for 20 kommuner i Viken.

Stabæk, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm og Sarpsborg 08 kan dermed ikke ha fellestreninger før tidligst 25. april - slik situasjonen er akkurat nå.

NFF mener det betyr at serieåpningen 8. mai ryker.

– Å ha system for lokal nedstegning av nasjonal konkurranse går ikke sammen. Det har vi visst hele veien, sier Klaveness.

– Allerede i forrige uke foreslo vi for NFF at seriestarten skulle utsettes til 16. mai. Det har i hvert fall ikke endret seg nå. Vi skal diskutere dette nærmere på møtet mandag, sier Stabæk-leder Jon Tunold.

Stabæks Kornelius Norman Hansen i oppgjøret mot Strømsgodset på Nadderud i juli i fjor. Foto: Geir Olsen

Klavenes mener det essensielle er en generell tillatelse for å drive toppidrett også under det strengeste tiltaksnivået.

– Selv om vi hadde kommet ut av 5a i Viken nå på mandag, så hadde vi fått det samme problemet igjen neste gang noen hadde fått høyt smittepress. Det er drepen for oss.

På spørsmål om Eliteserie-klubbene må komme i gang med trening tidlig neste uke for at seriestarten skal gå som planlagt 8. mai, svarer hun:

– Det skal ikke jeg uttale meg om, men vi er på beinet her.

– Jeg håper at vi på mandag, eller fortest mulig, får bekreftet at toppidretten får unntak fra tiltaksnivå 5a. Det tror jeg skjer, for når vi har fått så klare signaler på at vi skal sette i gang med seriespill og treningskamper, så er det forutsatt at alle får trene - og det oppfatter jeg at myndighetene har forstått.

Toppfotballen ønsker å kunne trene innenfor sin forsterkede protokoll.

– Myndighetene har jo sagt at noe skal tas ut av 5A, og all sunn fornuft tilsier at det skal bli et unntak. Det kan ikke fortsette som i dag. Over halvparten av vår stall trener Oslo, mens de som bor i Bærum ikke får trene. Det er absolutt ingen fornuft i det. Jeg regner med at det åpnes opp for trening, sier Jon Tunold.

PS! Torsdag ble det kjent at Odd kunne starte å trene i Skien fra i går, og fra mandag kan også Sandefjord og Bodø/Glimt starte å trene igjen.