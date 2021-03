Tid for å jage spøkelser

VM-KVALIK FRA HJEMMEKONTORET: Husker du sist Norges landslag vant en kvalikkamp i mars? Svaret vil kanskje overraske deg.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland tok seg tid til en selfie før landslagets trening i Marbella. Foto: Geir Olsen, NTB

24. mars 2021 14:00 Sist oppdatert 34 minutter siden

Det er nok av eksempler i idrettshistorien på mysterier og underfundigheter.

Hvordan kunne for eksempel Oddvar Brå være en av verdens desidert beste skiløpere i 15 år og likevel bare sitte igjen med ett individuelt gull fra VM eller OL?

Hvorfor har ikke fotballstormakten England vunnet et mesterskap på 55 år?

Hvordan kunne Liverpool forvandles fra å være verdens beste lag til å bli et skjelvende aspeløv som tapte seks strake kamper hjemme på Anfield?

De lærdes strides, det finnes helt sikkert forskjellige forklaringer.

Det kan være mentale barrierer, det kan handle om tilfeldigheter, det kan være uheldige omstendigheter som sykdom – som det ofte var for Brå under mesterskap.

Hver historie har sin historie.

Fakta Norge i mars Norge har spilt 11 kvalikkamper i mars, men ikke vunnet noen av dem. Forrige mars-seier kom i 1999: 26/3 2019: Norge-Sverige 3–3 23/3 2019: Spania-Norge 2–1 26/3 2017: Nord-Irland-Norge 2–0 28/3 2015: Kroatia-Norge 5–1 22/3 2013: Norge-Albania 0–1 29/3 2011: Norge-Danmark 1–1 28/3 2007: Tyrkia-Norge 2–2 24/3 2007: Norge-Bosnia 1–2 30/3 2007: Moldova-Norge 0–0 28/3 2001: Hviterussland-Norge 2–1 24/3 2001: Norge-Polen 2–3 27/3 1999: Hellas-Norge 0–2 Vis mer

Solskjær siste mars-helt

Det norske herrelandslaget i fotball har sin historie hvert eneste år de spiller kvalikkamper i mars. Landslaget ser spøkelser ved høylys dag den tredje måneden i året.

Dette årtusenet har Norge spilt kvalifiseringskamper for EM og VM 11 ganger i mars. De har ikke vunnet noen av dem.

Forrige seier kom i Athen i 1999, da Ole Gunnar Solskjær scoret begge målene i 2–0-seieren mot Hellas.

27. mars 1999: Ole Gunnar Solskjær scoret to ganger da Norge slo Hellas 2–0 på Olympiastadion for 22 år siden. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Etter det er kvaliker blitt ødelagt og drømmer knust i landslagets problemmåned.

Dette er ikke noe nytt, det er 14 år siden undertegnede første gang antydet at mars var problematisk. Det skjedde etter en uavgjortkamp mot Tyrkia på nøytral grunn i Frankfurt, da Thomas Myhre leverte to av norsk landslagshistories største keepertabber.

Men det aktualiseres likevel hver gang Norge skal ut i en kvalifiseringskamp denne måneden.

28. mars 2007: Keeper Thomas Myhre deppet etter to store tabber i 2–2-kampen mot Tyrkia i Frankfurt. Foto: Cornelius Poppe, NTB

Kaptein Ødegaard var tre måneder

Kanskje ikke så rart, dagens landslagskaptein Martin Ødegaard (22) var tre måneder forrige gang Norge vant en tellende kamp.

Det er likevel vanskelig å peke på én grunn.

Bortsett fra Spania i forrige kvalik, har ikke Norge møtt noen av de etablerte gigantene denne måneden. Det kan ligge mentalt, minnes du på et problem mange nok ganger blir det faktisk et stort problem. Det kan være litt uflaks i bildet, som de to nevnte tabbene signert keeper Myhre.

Men den mest brukte forklaringen er at Norge ofte har hatt litt for mange spillere utenfor sesong i mars.

Den norske ligaen har ikke vært i gang, det var også derfor norske landslagssjefer ivret etter å få i gang den norske serien tidlig.

Ståle Solbakken på trening dagen før Norges møte med Hellas i 1999. Solbakken spilte hele kampen som Norge vant 2–0, den siste kvalikkampen i mars som er endt med norsk seier. Foto: Knut M. Rekve

27 av 31 i utlandet

På 1990-tallet vant Norge «alltid» i mars. Det var da nasjonen produserte toppspillere og sendte dem til de største utenlandske ligaene. De spilte på høyt nivå helg etter helg. Det kom også landslaget til gode.

Bortsett fra noen unntak, ble det ikke brukt vinter-rustne spillere fra vår hjemlige serie.

Det bør ikke være noe stort problem lenger. 27 av de 31 navnene Ståle Solbakken plukket ut i sin første tropp har arbeidsgiver utenfor Norges grenser.

Og motstander Gibraltar er et landslag Norge skal ta tre poeng mot.

Det er kanskje ikke verdens største og viktigste prestasjon å slå dem, men da blir i hvert fall gamle spøkelser og fremtidig mas jaget på dør.

Det er da noe.