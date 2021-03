Supporter kan bli Starts nye styreleder

Han har skrevet bok om Start og vært supporter hele sitt liv. Nå kan Andreas Nielsen bli ny styreleder i klubben han elsker.

Andreas Nielsen (t.h) er foreslått som ny styreleder i IK Start. Her sammen med Kenneth Mayer. Foto: Nicolai Gaustad Olsen

18. mars 2021 21:00 Sist oppdatert nå nettopp

– Da Dag kontaktet meg om det, så syntes jeg det hørtes veldig interessant ut. Det er opp til årsmøtet å bestemme hvem som skal bli styreleder i Start, men det er en veldig spennende posisjon å ha det å være med å bestemme fra innsiden av Start. For meg er det den heftigste fotballjobben på Sørlandet, sier Andreas Nielsen.

Han har skrevet bok om Start, stormet banen på Åråsen etter seieren i 2019, stått bak fanzine om Start og har i mange år vært en profilert supporterstemme. Nå kan supporteren bli ny styreleder.

Avtroppende styreleder Dag Andersen bekrefter overfor Fædrelandsvennen at han har spilt inn Nielsen som et godt navn som sin arvtaker. Etter det vi kjenner til er Nielsen et høyaktuelt navn når valgkomiteen om noen dager skal sende sin innstilling.

– Han har god kjennskap til klubben og er tross sin unge alder en reflektert og klok mann, sier Andersen.

– En bra mann som styreleder i Start?

– Ja, det tror jeg, sier Andersen.

Dag Andersen gir seg som styreleder etter ett år i rollen. Her fra årsmøtet 2020. Foto: Steffen Stenersen

– Det viktigste nå

Nielsen selv kaller det ærefullt å bli nominert. Han har bakgrunn fra restaurantbransjen som kjøkkensjef ved flere restauranter. I dag jobber han ved Tangen Videregående og har pedagogisk utdannelse. Så har han vært Start-supporter siden 1994, ifølge seg selv.

– Jeg tror det viktigste nå er at vi kan sette oss ned og finne ut hvordan Start igjen kan bli folkeklubben. Det kan virke som interessen er ganske lav, men jeg tror ikke det. Men kanskje må vi oppdage klubben litt på nytt, sier Nielsen.

– Har du fått beskjed om at du blir innstilt som ny styreleder?

– Nei, det har jeg ikke. Men jeg har fått beskjed om at Dag mener det ville vært interessant. Det er en veldig interessant posisjon og det ville vært veldig dumt å si at man ikke er interessert, sier Nielsen, som flere ganger har vært gjest i Fædrelandsvennens tv- og podkast-studio, som her:

– Det må vi bryte ned

Men etter det Fædrelandsvennen kjenner til er det nettopp flere som har sagt at de ikke ønsker å stille som kandidat og valgkomiteen har sammen med styret hatt en vanskelig jobb med å finne kandidater, noe som har utsatt prosessen. Nåværende styremedlem Thom Helge Henriksen er et navn som har vært til diskusjon, men han takket nei.

– Jeg tror det har vært utfordrende. Utfordrende å få noen til å ta på seg vervet, fordi det krever en del arbeid, sier dagens styreleder Andersen.

Det skremmer dog ikke Andreas Nielsen. Han er klar på at han stiller seg til rådighet hvis årsmøtet ønsker ham. Han har klare tanker om hvordan Start kan bli en mer interessant klubb.

Andreas Nielsen var en av mange som lot seg rive med på Åråsen desember 2019. 15 måneder seinere kan han bli Starts nye styreleder. Foto: Skjermdump Eurosport Norge

– Jeg tror at det å få flere generasjoner til å interessere seg for Start igjen er kanskje det viktigste. En gammel tanke som fortsatt finnes er at det er supportere og så er det «startere». Det må vi bryte ned. Alle er «startere» og Start-familien må forenes, sier 34-åringen.

– Jeg har ikke bøtter og spann med styreerfaring, men jeg har jobbet tett med Start flere ganger og det har gjort at jeg har kunne gjøre meg opp en mening om hva som fungerer og hva som kan fungere. Noe av det viktigste tror jeg blir at man kan skape en dialog og takhøyde som gjør at man kan si hva man mener.

– Flink til å skape dialog

Han forteller at han kommer fra en Start-familie. Bestefaren var kasserer, faren var juniortrener, mens han selv har vært aktiv på supportersiden i tillegg til å skrive bok og fanzinen «Evig Lojal».

– Forretningsmessig har jeg drevet restaurant. I tillegg har jeg konkurrert i matlaging, som de siste årene har blitt som toppidrett å regne. Det er mye i den profesjonalismen der som er lett å overføre. Det jeg føler er min sterke side er at jeg er god til å prate med folk og flink til å skape dialog, sier Nielsen, som flere ganger under intervjuet påpeker at det er årsmøtet som skal bestemme til slutt.

– Hvis årsmøtet tenker at det skal være sånn, så skal jeg stille meg til disposisjon og gjøre så godt jeg kan, sier Nielsen.

Fædrelandsvennen snakket torsdag med leder av valgkomiteen Erik Geelmuyden.

– Jeg skal på vegne av valgkomiteen oversende vårt forslag til styre og andre verv i løpet av noen dager, sier han, men ønsker ikke å si noe om verken Nielsen eller andre navn.

Årsmøtet i Start avholdes etter planen 15. april.

