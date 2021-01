Opplysninger til VG: Over én million i ukelønn for Ødegaard

Martin Ødegaard (22) forhandlet frem ny og høyere lønn da han signerte utlånsavtalen med Arsenal.

NY DRAKT: Martin Ødegaard poserer i Arsenal-tøy. Det innebærer også helt ny lønn de neste månedene. Foto: ARSENAL FC

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Søndag meldte The Times at Ødegaards ukelønn i Arsenal er på 38.000 pund (450.000 kroner), og at London-klubben betaler en sum på 1,8 million pund (21,3 millioner kroner) til Real Madrid for å låne ham ut sesongen.

Dette stemmer ikke med VGs opplysninger. Ødegaards lønnsnivå skal ligge langt høyere enn som så.

VG får opplyst fra flere uavhengige kilder at Arsenal må ut med over 40 millioner kroner totalt for å dekke både låneavgiften og spillerens lønn frem til sommeren.

Les også Slik blir Ødegaards rolle i Arsenal – dette er nordmannens «konkurrent»

Ifølge VGs opplysninger overtok ikke Arsenal spillerens Real Madrid-lønn. Isteden skal Ødegaard, gjennom agentselskapet Nordic Sky med Bjørn Tore Kvarme i spissen, ha forhandlet frem en ny lønn som gjelder for halvåret han skal tilbringe i Nord-London.

Disse forhandlingene var en av grunnene til at Ødegaards overgang ikke kunne offentliggjøres før onsdag klokken 12.30.

VG+: Hele historien bak nordmannens utlån – Tottenham-interessen, Zidane-samtalene og forhandlingene

Til slutt skal Ødegaard, etter det VG er kjent med, ha landet på en ukelønn på nærmere 100.000 pund, som tilsvarer godt over én million kroner i uken.

Dette lønnsnivået henger langt mer på grep med det øvrige lønnsnivået i Ødegaards nye klubb. Ifølge britiske medier signerte lagets største stjerne, Pierre-Emerick Aubameyang, i fjor en avtale som sikret ham ukelønn på 375.000 pund.

Ifølge Spotrac tjener spillere som Bernd Leno, Nicolas Pépé og Granit Xhaka, som er i og rundt førsteelleveren, omtrent 100.000 pund i uken. Midtstopper Shkodran Mustafi og stortalentet Gabriel Martinelli tjener angivelig rundt 90.000 pund i uken.

Les også Haaland om Ødegaard-overgang: – Det er det han trenger

Dersom Ødegaard hadde ligget på lønnsnivået rapportert av The Times, ville han vært på nivå med avtalen akademiproduktet Ainsley Maitland-Niles signerte for to og et halvt år siden, og halvparten av lønnen til backen Cédric Soares, som ble hentet fra Southampton i fjor.

Et slikt lønnsnivå ville ikke vært proporsjonalt med en så høyprofilert signering som Ødegaard, som kommer fra storklubben Real Madrid og får prestisjefulle draktnummer 11, som båret av stjerner som Robin van Persie og Marc Overmars.

Foto: ARSENAL FC

Ødegaards låneavtale med Arsenal utløper 30. juni 2021. Det er 22 uker til. Dersom Ødegaards lønn er på nøyaktig 100.000 pund, noe VG ikke kan verifisere eksakt, innebærer det at Ødegaard vil håve inn over 25 millioner kroner i løpet av oppholdet hos «The Gunners». For ordens skyld vil VG legge inn noen millioner i slingringsmonn, da den nøyaktige ukelønnen ikke er kjent på pundet.

Torsdag trener Ødegaard for første gang med sine nye lagkamerater, som hadde fri onsdag, da nordmannen gjennomførte en treningsøkt med blant andre Dani Ceballos og andre som er på vei tilbake fra skade.

Han er frisk og høyaktuell for en plass i troppen mot Manchester United på lørdag. Hvorvidt han tas ut, avhenger trolig av prestasjonene og formen han viser på trening torsdag og fredag.