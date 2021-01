Slik skal Molde-gutten overbevise Rekdal

Kristian Strande (23) har ett klart ønske før sin andre sesong i 1. divisjon: Mer spilletid.

Kristian Strande prøver å takle Tromsøs Sakarias Opsahl i en kamp på Briskeby stadion i fjor. TIL ble seriemester og rykket opp. Foto: Geir Olsen / NTB

Nå nettopp

23-åringen fra Molde spilte i alt tolv kamper i debutsesongen i OBOS-ligaen etter at han kom til HamKam fra Brattvåg for ett år siden. Etter en fryktelig svak start på sesongen, ble Kjetil Rekdal hentet inn som redningsmann på Hamar. Etter det gikk det bedre både for laget og Strandes del.

– Det tok én eller to kamper før jeg startet fem-seks på rad da Kjetil kom inn. Så var det litt tilfeldigheter som gjorde at vi rullerte litt på laget. Vi hadde en tung periode, og vi byttet litt. Dermed ble det stort sett innhopp utover i sesongen. Men alt i alt ble det tolv kamper på meg i fjor – i min første sesong i OBOS-ligaen. Jeg har vist at jeg har nivået inne. Jeg har fått gode tilbakemeldinger hele veien. Jeg er brukbart fornøyd med kampene jeg spilte, sier Kristian Strande til Rbnett.