Moe Dyrhaug: – Vi vil ha 6000 mennesker på kampene

TRONDHEIM (VG) Tove Moe Dyrhaug (55) gleder seg til et angrep fra Rosenborg på tronen i norsk fotball - og det med flere mennesker på Lerkendal enn de fikk lov til forrige sesong.

PÅ JOBB: Tove Moe Dyrhaug hviler ikke, hun liker å ha mye å gjøre også. Tirsdag tok hun i mot VG på kontoret sitt på Lerkendal. Foto: Knut Espen Svegaarden

10 minutter siden

For Moe Dyrhaug, daglig leder i Rosenborg siden 2013, har ikke tenkt å gi seg så lett - hvis det fortsatt blir bestemt «200 tilskuere» på kampene. Dette er en kamp hun og Rosenborg har bestemt seg for å kjøre:

– Smittevern har førsteprioritet. Det er vi enige om. Men deretter bør «kapasitet» på stadion, samt «antall innganger» komme, mener Rosenborgs daglige leder - som hevder at Rosenborg i 2021, hvis det fortsatt blir restriksjoner på antall tilskuere, fint bør kunne ha «6000 mennesker inne på Lerkendal».

– Vi har 24 innganger/utganger på Lerkendal, kapasiteten til å gjennomføre et godt smittevern er meget god, definitivt god nok. Så 6000 bør kunne være på Lerkendal samtidig som det holdes god avstand. Denne debatten vil vi ta, og den vil vi ikke gi oss så lett på, sier Moe Dyrhaug - som mener det bør være forskjell på hvor mange som slippes inn når kapasiteten på de forskjellige arenaene er så stor, både i størrelse og i antall inngang/utganger.

– Vi vil ha publikum tilbake. Og vi mener vi har en god sak her, sier Moe Dyrhaug - der hun tar i mot VG på kontoret sitt på Lerkendal - med god avstand. Hun er offensiv, liker at Rosenborg, for en gangs skyld, er i en slags angrepsposisjon.

Det er ikke normalen på Lerkendal.

– Vi er klare til å ta opp kampen, mot Bodø/Glimt, Molde og Vålerenga, og hvem det skal være. Vi er i angrepsposisjon - og vi liker det alle mann, sier Tove Moe Dyrhaug.

Det har lenge vært spekulert i om hun skulle skifte jobb, bli daglig leder for ski-VM i Trondheim. Det avviser hun.

– Det var så mange spekulasjoner lokalt at jeg måtte gå ut og avkrefte det. Jeg blir på Lerkendal, sier Moe Dyrhaug.

– Hvordan står det egentlig til hos dere - økonomisk?

– Bra. Vi har lenge hatt bra likviditet, og selv om 2020 tæret, så klarer vi oss fint i 2021 også. Men det er klart, vi må stramme til vi også, hvis det fortsetter uten særlig publikumsinntekter.

Moe Dyrhaug sier at det (selvsagt) var viktig at Rosenborg klarte å få en ny Europa-mulighet, og at hun er mest fornøyd med det klubben har fått til med akademiet sitt på ganske kort tid nå.

– Vi har jobbet mye med akademiet, få inn de rette menneskene der, både på spiller- og trenersiden. At både Christer Basma, med sin erfaring fra både krets og RBK, og få Roar Strand «hjem», med miks av ydmykhet og lange erfaring, det har vært viktig, sier Moe Dyrhaug.

– Hvor mange svenske spillere skal dere kjøpe - egentlig?

– Vi hører om «svenske tilstander» ... men vi har hatt mange svenske spillere tidligere også vi. Det er ikke noe nytt. Både Mikke (Dorsin) og Åge (Hareide) kjenner det svenske markedet godt. Så der er jeg ikke bekymret. Husk at vi har ni trøndere i stallen også.

– Hvordan så du 2020 for Rosenborg?

– Jeg så at vi hadde tre trenere på et år, at det var turbulent, at medieoppmerksomheten var stor - og at det alltid skjer noe med Rosenborg. Og det er vi glade for. Samtidig: Vi må ha mer stabilitet, og en sterk leder på toppen, og det er vi trygge på at vi har fått inn med Åge Hareide nå.

– Samtidig må vi erkjenne at det er en grunn til at vi har havnet der vi nå er, bak de to-tre beste nå, så vi må gjøre noe. Og det gjør vi nå som Åge Hareide er godt etablert.

«Vi kjæm tilbake», vi har trua, sier Tove Moe Dyrhaug.