Solskjær før mulig Ødegaard-møte: – Kan skape trøbbel for alle

Lørdag kan det bli en norsk duell mellom Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær og Arsenals nyervervelse Martin Ødegaard. Solskjær er sikker på at landsmannen blir en suksess i London.

NORSK DUELL: Lørdag skal Manchester United og Ole Gunnar Solskjær ta turen til London for å møte Arsenal. Der kan Martin Ødegaard få debuten. Foto: Tim Keeton / PA Wire

29. jan. 2021 14:41 Sist oppdatert nå nettopp

– Martin er en veldig talentfull ung spiller, og vi vet fra det norske landslaget at han kan skape trøbbel for alle lag, sier Ole Gunnar Solskjær på fredagens pressekonferanse.

Lørdag kan det bli en norsk duell i Premier League mellom Manchester Uniteds manager og det nyeste tilskuddet i Arsenal-stallen: Martin Ødegaard. Playmakeren ble tidligere denne uken klar for The Gunners på lån ut sesongen, og kan få debuten mot Manchester United allerede lørdag.

Solskjær er sikker på at Ødegaard blir en suksess i Nord-London, men håper ikke han får noen pangstart på livet som Arsenal-spiller.

– Jeg håper han ikke finner formen lørdag, men jeg ønsker ham alt godt. Han er en god gutt med en god innstilling. Han har bra karakter, så jeg er sikker på at han er en god signering, sier Solskjær.

Ødegaard gjennomførte torsdag sin første treningsøkt med Arsenal og er spilleklar til lørdagens kamp. Arsenal har, etter en ustabil start på sesongen, sett bedre og bedre ut den siste tiden, og Arsenals manager, Mikel Arteta, har allerede brukt store ord om nordmannen.

På spørsmål om nordmannen er aktuell fra start, svarte Arteta torsdag:

– Det er litt tidlig å ta en avgjørelse nå, men vi kommer til å se hvordan han ser ut på trening.

Arteta sier han vil bruke Ødegaard både i 10-errollen og på kanten, roser spillernes kreativitet og mener han har forbedret seg drastisk i arbeidsfrekvensen uten ball de siste årene.

Ødegaards debut kan komme mot et Manchester United-lag som gikk på en skikkelig smell tidligere denne uken. Da tapte de hjemme mot tabelljumbo Sheffield United:

Det var et skikkelig skudd for baugen for et Manchester United-lag som jakter tabelltopp og klubbens første ligagull siden 2012/13-sesongen.

– Man ønsker ikke å lære av tap, man vil lære av å vinne. Men det er en sånn sesong. Vi forventet ikke å gå ubeseiret siden november, selv om vi ønsket det. Vi har alltid slått tilbake med gode prestasjoner og resultater, så la oss håpe det samme skjer nå, sier Solskjær, som erkjenner at det er en tøff oppgave de har foran seg.

– De har vært i ganske imponerende form den siste tiden, sier Solskjær om Arsenal.

Manchester United er nummer to på tabellen, poenget bak byrival Manchester City, som har én kamp mindre spilt. Arsenal er på sin side 9. plass før lørdagens kamp. Så gjenstår det å se om Ødegaard får sin debut mot de røde djevlene - og om han kan skape trøbbelet Solskjær frykter.