RBK ga klar beskjed i helga - TIL risikerer å vente i månedsvis på Gjermund (29)

Gjermund Åsens overgang til ny klubb kan dra ut i tid. Mandag møtte han opp på Lerkendal for å trene med Rosenborg.

PÅ PLASS: Her møter Gjermund Åsen (til høyre) opp på Lerkendal mandag morgen 07.00. Til venstre målvakt Andre Hansen. Foto: Knut Andreas Lone

Nå nettopp

Den tidligere TIL-spilleren ble solgt til RBK foran 2019-sesongen, og trønderen har spilt for klubben i hjembyen sin siden da.

I høst fikk han beskjed fra hovedtrener Åge Hareide at han ikke er med i planene videre, og med to sesonger igjen på kontrakten er et utlån aktuelt. Noe han fortalte om til Adressa lørdag.