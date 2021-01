Høgmo tok OL-gull med Riise: – Dette har jeg troen på

Per-Mathias Høgmo og Hege Riise tok OL-gull sammen i 2000. Han har stor tro på sin daværende midtbanedirigent som landslagstrener for England og Storbritannia fram til OL i Tokyo.

GULL-DUO: Per-Mathias Høgmo og Hege Riise fotografert på idrettsgallaen i 2002. Foto: Lars Erik Skrefsrud

I forrige uke ble det kjent at Hege Riise skal trene Englands kvinnelandslag gjennom blant annet OL i Tokyo.

– Dette har jeg troen på, sier Høgmo til VG – og drømmer seg et øyeblikk tilbake til OL-finalen i Sydney:

– Jeg glemmer aldri da Hege spilte Dagny Mellgren igjennom i bakrom, og vi vant 3–2 på «Golden Goal».

Per-Mathias Høgmo mener at den tidligere LSK-treneren er godt kvalifisert for jobben hun har fått:

– Vi snakker om en Hege Riise som virkelig har gått veien og skaffet seg internasjonal erfaring både gjennom spillerkarrieren, som assistent for USAs landslag og som trener for Lillestrøm i Champions League. Og hun har vist at dette kan hun, fortsetter mannen som altså var landslagssjef da Riise ble OL-mester.

– Hun kan spillet, og hun er flink med spillerne. Det er en god miks, smiler Høgmo, som nå er sjef for topptrenerutdanningen i Norges Fotballforbund.

51 år gamle Riise hadde i utgangspunktet fått jobben som assistent for Phil Neville, men da han forsvant til Inter Miami, valgte det engelske fotballforbundet FA å spørre Hege Riise om hun ville bli hovedtrener.

Nederlandske Sarina Wiegman er allerede ansatt som England-sjef fra september, men Riise kommer trolig til å lede Storbritannias OL-lag. Kontrakten hennes varer fram til etter OL.

England tok bronse i VM 2015, men under Neville tapte de bronsefinalen fire år senere. I siste EM, i 2017, ble det stopp i semifinalen mot senere mester Nederland. England skuffet imidlertid i prestisjetunge SheBelievesCup i USA i 2020 – der det ble overraskende tap for Spania og dermed 3. plass. Nå skal Riise heve Englands landslag. Til sommeren er det OL – da med Storbritannia.

– Jeg får bidra med det jeg kan i denne korte perioden. Jeg får høre hva spillerne tenker om mulighetene til gull, sier hun til NTB.

– Hege har bygd opp sin autoritet gradvis i nasjonal og internasjonal sammenheng, sier Per-Mathias Høgmo.

– Hva vil du si om hennes fotballfilosofi?

– Offensiv! Hege har vært opptatt av høyt press og gjenvinning høyt i banen. Samtidig er hun dyktig på å vurdere klimaet i kampen hun skal inn i og justere det taktisk i forhold til motstander. Men samtidig er hun opptatt av å ha et godt eget grunnspill.

– Men det er annerledes å være landslagstrener enn klubbtrener?

– Du har færre døgn på deg til å få iverksatt strategien, men hun har en så lang erfaring som spiller, og har også vært inne i USA, så Hege kan dette gamet. Jeg tipper at hun er dyktig til å prioritere hva hun skal gjøre på treningene.

NY SJEF: Hege Riise fotografert tirsdag. Hun overtar som midlertidig landslagssjef for Englands fotballkvinner. Foto: Lise Åserud

– Hvordan blir det for henne å overta nettopp England?

– England har brukt store ressurser på kvinnefotballen og virkelig hatt et løft sportslig. Så hun kommer til en nasjon som er i ferd med å etablere seg i toppen av internasjonal fotball, mener Høgmo, og sier at «dette er gøy for Hege og gøy for norsk fotball».

– Dette er en stor inspirasjon for alle de ambisiøse kvinnelige trenerne som vi har i Norge. Vi har ti trenere i det kvinnelige topptrener prosjektet, og det er også flere som står frem. Men Hege Riise er selvsagt også til inspirasjon for mannlige trenere.

Om Hege Riises rolle i laget som vant OL-gull i 2000, sier Høgmo:

– Hun var en lederstjerne i det laget i kraft av sin spillstyrke og personlighet. Hun beholdt roen i alle situasjoner som både leder og spiller.

Lise Klaveness, toppfotballsjef i mammaperm og tidligere lagkompis med Riise på landslaget, mener at «det er stort at en norsk trener får dette oppdraget».

– Det engelske kvinnelandslaget er et av de mest fremgangsrike i Europa, og det er nettopp i England at satsingen på ligafotballen har vært størst siste årene, poengterer Klaveness.

– Denne sjansen har Hege Riise gjort seg særdeles godt fortjent til. Som trener har hun vunnet det som er å vinne i norsk klubbfotball, og hun har lang erfaring fra landslagsfotball både ved egen spillerkarriere og som assistent for USAs kvinnelandslag.

– Tror du hun lykkes?

– Det er en krevende jobb hun har tatt på seg, men hun har gode forutsetninger til å lykkes. Vi ønsker henne all mulig lykke til – før hun kommer hjem til oss i eliteavdelingen for J19-jobb.

Riise er nemlig ansatt som trener for Norges J19-landslag. Den jobben må nå vente et drøyt halvår.

– Det blir selvfølgelig veldig artig og spennende å få muligheten med England, og det blir en ny utfordring for meg å trene landslag. Jeg er glad for at det ble en god ordning på dette slik at jeg får muligheten til det nå først og så komme hjem til J19-landslaget til høsten, sier Hege Riise selv, ifølge fotball.no.

– Det kommer en samling i februar. Da må jeg bli kjent med spillere og trenerteam og alt. Jeg vil tro at jeg drar over i begynnelsen av februar, sier hun til NTB.