Ranheim valset over Jerv: - Godt å kjenne at vi er tilbake på gamle takter

Ranheim leverte fotball som varmet i kulden, og kjørte tidvis over Jerv.

SCORINGSGUTTA: Michael Karlsen (nummer 9) blir gratulert med scoring av Mads Reginiussen. De to var sentrale i Ranheim-seieren. VEGARD EGGEN, Adresseavisen

4. nov. 2020 19:50 Sist oppdatert nå nettopp

Ranheim – Jerv 5 – 0 (2- 0) At den forrige seieren til Ranheim kom for over en måned siden var vanskelig å tro når man så onsdagens kamp på Extra Arena.

Laget fra Ranheimsfjæra leverte sambafotball og knuste sørlendingene med herlig angrepsfotball.