Nå er det alvor, Brann!

«Vi er for gode til å rykke ned», sa Kristoffer Barmen for tre uker siden. Han tok veldig feil.

Kåre Ingebrigtsen begynte på 2021-sesongen før han var ferdig med 2020. Det kan straffe seg, mener BTs kommentator Anders Pamer. Foto: Aleksandra Hanna Pestka

Nå nettopp

Lars Arne Nilsen valgte å sitere krigshelten Max Manus i sin avskjedstale på Stadion. «Det vil helst gå godt», sa Nilsen og siktet sikkert til både sin egen og Branns fremtid.

Siden den gang har både Nilsen og klubben han forlot stort sett tapt.

Da er det på tide å hente frem tittelen på den andre boken Max Manus skrev. Den første boken «Det vil helst gå godt» fra 1945, ble nemlig avløst av en oppfølger.

Den heter «Det blir alvor».

Alvor blir det. Starts seier over Sarpsborg ga kristiansanderne kontakt med lag som Brann og Strømsgodset. Start ligger tre poeng bak, og møter Brann på hjemmebane i desember.

Kristoffer Barmen uttalte at Brann var «for gode til å rykke ned». La oss håpe han slipper å spise de ordene. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Dette blir drama hele veien, det.

Slik hadde det ikke behøvd å bli. Vi kan la Brann-ledelsens beslutning om å beholde den forrige treneren på tvers av spillernes ønske, ligge for en stund nå. For det har saktens blitt begått feil også etter den tid.

Kåre Ingebrigtsen undervurderte motgangen Branns spillere lenge har stått i. Det meste han har foretatt seg etter at han overtok jobben, har dreid seg om å ruste Brann for 2021. Han økte intensiteten og mengden trening. Han gikk langt i å kassere spillere han ikke ønsker å ha med seg neste sesong. Karer som Ali Ahamada, Gilli Rolantsson, Taijo Teniste og Bismar Acosta har ikke blitt ofret rare oppmerksomheten fra Kåre Ingebrigtsens side.

Men vi er ikke kommet til 2021 ennå. Og hvis ikke Ingebrigtsen og Brann snart innser alvoret, befinner Brann seg i en annen divisjon da.

Arrogansen og ignoransen Kristoffer Barmens uttalelse etter bortetapet mot Mjøndalen 17. oktober dokumenterer, er at Brann strir med dyptpløyende problemer. Én ting er mangelen på selvtillit. En annen er at enkelte spillere i troppen åpenbart har tatt lett på nedturen.

Dette var det absolutt siste Brann behøvde nå: Et Start som begynner å ta trepoengere. Bildet er fra søndagens seier over Sarpsborg 08. Foto: Tor Erik Schrøder

Det har de til felles med Kåre Ingebrigtsen.

Trønderen kan ikke lenger eksperimentere eller teste ut nye og fikse ideer i sesonginnspurten. Det har alt gått for langt. Det mest sannsynlige utfallet av neste seriekamp på Lerkendal, er jo et nytt nederlag og enda kortere avstand ned.

Da har Brann fem kamper igjen å gjøre det på. Trolig må de vinne minst to av dem.

Er de i stand til det?

Det spørs hvordan man ser på det. For Brann har vært i stand til å vinne mange kamper i høst. De har vært best i flere av dem, og har så avgjort fortjent flere poeng enn de står med. Spillet har til tider vært bra. Men hva hjelper det når poengfangsten har vært horribel.

Du får ingenting gratis i motgangens butikk. Der koster det å handle, og Brann må altså nå forsøke å spille så godt – skape så mange klare målsjanser og tette så godt igjen bak – at tilfeldighetens spillerom minimeres.

Det er de neppe i stand til.

BT-kommentator Anders Pamer påpeker at det nå er alvor for Brann. Foto: Jan M. Lillebø

Altså blir neste års divisjonsstatus høyst trolig avgjort gjennom jevne fotballkamper der flaks, tilfeldigheter, dommeravgjørelser og individuelle prestasjoner avgjør.

Da har vi ennå ikke snakket om nervene. I denne byen har vi friskt i minne hvor mørkt det er i 1. divisjon. Hvor vanskelig det er. Hvor trist det er i skyggene. En del av spillerne har vært med på det før, og de må snarest innse at sjansene for et nytt nedrykk nå er reelle.

Brann er ikke for gode til å rykke ned. De er tvert i mot for dårlige til å kunne sikre kontrakten på en annen måte enn gjennom beinhardt arbeid i de resterende kampene.

Selv det kan vise seg å være for lite.

Da er det alvor. Det er på ingen måte sikkert at dette helst vil ende godt.