Kroatias Vida spilte én omgang mot Tyrkia – var coronasmittet

(Tyrkia - Kroatia 3–3) Kroatias kaptein Domagoj Vida spilte 45 minutter av privatlandskampen mot Tyrkia i Istanbul før han fant ut at han hadde testet positivt for coronaviruset.

FIKK PÅVIST SMITTE ETTER KAMPEN: Domagoj Vida (t.v.) og Tyrkias Mert Cetin i aksjon på Vodafone Park i Istanbul onsdag kveld. Foto: AA/ABACA

12. nov. 2020 01:24 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Vida vil, som retningslinjene tilsier, tilbringe de neste dagene i isolasjon i Istanbul, skriver Kroatias landslag i en uttalelse etter kampen, som endte 3–3.

Her skriver de også at deres medisinske team fikk beskjed om en mulig positiv coronatest for kapteinen mot slutten av pausen. Da var allerede Vida, som spiller for den tyrkiske klubben Besiktas, byttet ut med Filip Uremovic.

Treneren Zlatko Dalić hadde bestemt seg for å bytte ut Vida uavhengig av coronatesten, opplyser landslagsledelsen.

Vida ble isolert frem til det endelige positive testresultatet kom like etter midnatt.

Alle Kroatias landslagsspillere ble testet mandag, før kampen i Istanbul onsdag. Alle skal da ha fått et negativt testresultat, skriver BBC.

Nye coronatester ble tatt onsdag, før den planlagte Nations League-kampen mot Sverige lørdag. Det var denne testen Vida testet positivt på.

– Alle de andre landslagsspillerne og ansatte rundt laget som har testet negativt, skal etter planen reise til Stockholm, skriver landslagsledelsen videre i pressemeldingen natt til torsdag.

Europa er midt inne i en andre smittebølge av coronaviruset, og strenge tiltak og nedstengninger er innført flere steder. At det samtidig spilles landskamper rundt omkring, har fått flere – deriblant Oslos byrådsleder Raymond Johansen – til å reagere.

