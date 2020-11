Hareide og Tagseth har hatt et møte. Der fikk 19-åringen beskjed om å forbedre to ting

Etter at Åge Hareide tok over RBK, har Edvard Tagseth fått mindre spilletid. Det stresser ham ikke det grann.

Edvard Tagseth mener han ikke kan gå rundt og være forbannet for manglende spilletid når konkurrentene heter Per Ciljan Skjelbred og Markus Henriksen. Christine Schefte

- Om vi går helt tilbake til oppkjøringen i januar-mars, trodde jeg ikke at jeg skulle få over 20 kamper og starte en god del av dem. Jeg er fornøyd med hvordan sesongen har vært for min del, og har fått mer spilletid enn jeg kanskje ville fått i en vanlig sesong. Selv om det er et snodig år, så er dette en sesong jeg kan se tilbake på med et smil når vi avslutter. Det er jeg sikker på, sier Edvard Tagseth til Adresseavisen.

Under Eirik Horneland og Trond Henriksen var Tagseth involvert i samtlige av de første 16 kampene. Han startet åtte og kom inn i den andre åtte.