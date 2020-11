Frykter det kan bli tøft å fullføre sesongen: - Dette er sårbart

Bjarne Berntsen er forberedt på at det kan bli tøft å fullføre sesongen i 2020 med tanke på koronasmitten som nå for alvor har nådd fotballen her hjemme.

Viking og Bjarne Berntsen møter Sarpsborg på bortebane søndag kveld. Kampen er den 24. i Eliteserien denne sesongen og Berntsen håper det er mulig å fullføre sesongen selv om koronasmitten preger fotballen. Carina Johansen

Nå nettopp

Lørdag kveld reiser Viking til Østlandet for å gjøre seg klare til søndagens møte med Sarpsborg på bortebane.

Trener Bjarne Berntsen mønstrer en så godt som skadefri og frisk tropp (Johnny Furdal, Runar Hove og Sebastian Sørlie Henriksen er fortsatt ute). Men akkurat nå er det ikke bare kampen om poeng som opptar 63-åringen fra Figgjo.