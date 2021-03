Norsk fenomen vraket Solbakken: – Vi satte himmel og jord i bevegelse

MARBELLA (VG) Norsk fotballs nyeste stjerneskudd Andreas Schjelderup (16) var nær ved å signere for Ståle Solbakken (53) i fjor, men gikk heller til konkurrenten.

DEILIG Å VÆRE NORSK: I Danmark har Andreas Schjelderup fått sitt gjennombrudd som den yngste spilleren noensinne til å score to mål i en Superliga-kamp. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix

Han angrer neppe i dag: Schjelderup ble i helgen tidenes yngste spiller til å score to mål i samme Superliga-kamp da han leverte en rålekker dobbel for Nordsjælland i 2–1-seieren over SønderjyskE.

Nå er han på alles lepper i Fotball-Danmark, der Ekstra Bladet-journalist Gisle Thorsen melder at «hvis bare Andreas Schjelderup var dansk. Wow, bare wow».

Nordsjælland var naturlig nok ikke den eneste klubben som lå langflat etter Bodø/Glimt-produktet. FC København prøvde seg også, noe deres tidligere sjef Ståle Solbakken – nå landslagssjef for Norge – bekrefter til VG:

– Jeg snakket mye med Schjelderup, og vi satte himmel og jord i bevegelse for å få ham. Det var mange, mange klubber, men det sto nok mellom FCK og Nordsjælland, sier Solbakken i solsteken i Marbella etter å ha sett denne pinlige blemmen fra Kristoffer Ajer:

Ifølge VGs opplysninger var PSV og Feyenoord blant de andre klubbene som kjempet intensivt om Schjelderups signatur.

– Vår målsetting var å vinne i Danmark og komme til Europa, og selge for 100 millioner. Når du skal ha den runden hele tiden, kunne ikke jeg si til Schjelderup at han går rett inn på laget når han er 16 år. Den strategien til Nordsjælland er veldig annerledes enn vår (FCK), fortsetter han.

Han understreker at Schjelderup ville fått spilletid også i København til tross for den unge alderen.

– Schjelderup spiller godt nå som han er 16 år. Det er bra for norsk fotball. Det jeg har sett av ham, har sett veldig bra ut. Men jeg har ikke sett så mye, mest høydepunkter, sier Solbakken.

En som har sett mye av Schjelderup, er Patrick Berg. Glimt-profilen trente med unggutten i fjor vinter før han ble solgt til Nordsjælland.

– Han har en stor fremtid foran seg. Det så vi allerede da han kom opp på trening med oss. Vi så at det var noe helt spesielt, sier Berg til VG.

Han har kjent til unggutten lenge. Det har gått gjetord i Bodø.

– Helt siden han var 8-9 år, har man skjønt at her var det noe helt spesielt. jeg tror han gjorde et godt valg for egen karriere med kamp- og treningshverdagen i Danmark. Vi ser at han har høstet fruktene av det nå. Det er bare å stå på videre for hans del, så kan han nå veldig langt.

– Han vraket Ståle i FCK, men de kan kanskje jobbe sammen snart likevel?

– Jeg regner med at han nok kommer inn her også når tiden er inne, sier Berg.

Norsk fotballs største stjerne, Erling Braut Haaland, har fått med seg helgens historiske Schjelderup-dobbel.

Han har følgende beskjed til den fire år yngre spilleren:

– Han må bare levere!