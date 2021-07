Fotball Rosenborg BK Åpner opp for å bli i RBK Anders Konradsen kan forsvinne gratis etter sesongen. Anders Konradsen spilte sin andre kamp for sesongen mot Odd. Kontrakten med Rosenborg går ut etter inneværende sesong. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB 9 minutter siden SKIEN: – Det kjennes ok ut. Kroppen fungerer og jeg har trent bra i lengre tid. Jeg er inne i en god periode og er klar for å bidra. Det sier Anders Konradsen etter innhoppet mot Odd. Etter en god førsteomgang ledet RBK 2–1 etter mål av Dino Islamovic og Kristoffer Zachariassen. I andreomgangen ble trønderne spilt lave og i det 89. minuttet kom utligningen. 2–2. Det ble også sluttresultatet. – Opp til ham Fra før av hadde Konradsen kun vært på banen i syv minutter denne sesongen. RBK-profilen er på utgående kontrakt og sier at han ikke er i dialog med RBK om en forlengelse - ennå. Skal det bli et tema, må Konradsen holde seg skadefri og bidra over tid. Det er Åge Hareides klare melding: – Vi må være sikker på at Anders kan spille kamper. Nå er han frisk og har fått trent regelmessig og godt over tid. Vi får se hvordan han leverer og presterer før det blir et tema. Det er opp til ham. Åge Hareide sier Anders Konradsen må bidra over tid og holde seg skadefri om han skal få tilbud om ny kontrakt. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB

– Vært inne på mange tanker

Slik reagerer Konradsen på Hareides beskjed:

– Jeg er på utgående kontrakt og syns det er helt fair at Åge sier det. Jeg fokuserer på å komme meg i gang igjen etter et vanskelig år med mange skader. Målet er å bidra over tid. Men vi får se hva som skjer.

– Er det aktuelt å ta en sesong til i Rosenborg?

– Som sagt er målet mitt å bidra over tid. Hvis kroppen fungerer, kan jeg stole mer på meg selv. Da kan jeg også bidra mer enn hva jeg har gjort.

– Hvis RBK vil ha deg med videre, er du interessert?

– Ja, jeg er åpen for å snakke med RBK hvis det blir et tema etter hvert. Men nå handler det om å vise at jeg kan bidra over tid.

Konradsen sier han skal ta en oppsummering etter sesongen.

– Jeg har vært inne på mange tanker etter alle smellene. Per nå kan jeg ikke si noe mer enn at jeg fokuserer på å bidra mer enn hva jeg har gjort. Vi får ta en oppsummering til jul.

30-åringen er godt etablert med familien sin i Trondheim. Samtidig åpner han opp for at det kan bli aktuelt å flytte på seg.

– De vet godt at jeg er en fotballspiller, og vi er åpne for alt. Men akkurat nå tar vi dag for dag.

Flere spillere kan forsvinne

Even Hovland, Guillermo Molins og Besim Serbecic er også på utgående kontrakt.

– Even og Besim har fått et tilbud fra oss. Saken ligger nå hos agentene. Molins er på en korttidskontrakt. Vi må se hvordan det går og hvordan han leverer før vi bestemmer oss for om han får et tilbud eller ikke, sier Hareide.

Nidaros har tidligere skrevet at Hovland har takket nei til et kontraktstilbud.

– Vi er i dialog og det er ikke umulig at jeg blir i RBK. Men da kan jeg ikke gjøre sånne personlige feil som jeg gjorde i dag og har gjort tidligere i år. Det må lukes vekk med en gang. Så enkelt er det, sier Hovland til Adresseavisen - og viser blant annet til det første baklengsmålet mot Odd.

– Kan det påvirke fremtiden din i RBK?

– Det vil det gjøre uansett hvilken klubb det er snakk om. Gjør man mange feil, blir det vanskelig å få spilletid.

– Hvorfor takket du nei til det første tilbudet?

– Det er sammensatt. Det er sjeldent at man blir enige med en gang. Sånn funker dette gamet.