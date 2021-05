Start fikk bank i Sørlandsderbyet: Målfest i Obos-ligaen

(Start – Jerv 2–4) Start tok ledelsen to ganger, men hadde ikke noe å svare med da Jerv tok kommando i andre omgang. Dermed ble det tap i deres første hjemmekamp for sesongen i Obos-ligaen.

Det ble i det hele tatt en målfest i de fem kampene som ble spilt i Obos-ligaen onsdag kveld. Hele 23 mål ble i de fem kampene og seks av dem kom på Kristiansand.

Opprykkshelten Martin Ramsland sendte Start i ledelsen etter syv minutter, men bare fire minutter senere utlignet Diego Campos fra straffemerket. Ramsland sendte Start tilbake i ledelsen etter en halvtime, men fire minutter senere utlignet Campos igjen.

I den andre omgangen var det Jerv som tok kommando. Erik Tobias Sandberg og Akeem Latifu scoret begge etter hjørnespark og sørget for at Grimstad-laget Jerv vant 4–2 i Kristiansand.

Seieren er Jervs første mot Start i en tellende kamp siden 1962, skriver Fædrelandsvennen.

– Å vinne 4–2 her er kruttsterkt. Jeg synes vi fortjener det og vi har sett det komme. Vi har sett oss selv i vinter og selvtilliten og troen på det har vokst og vokst. Det som sies av spillerne selv inne i garderoben er helt fantastisk. Dette var morsomt, sier Jerv-trener Arne Sandstø til Discovery etter kampen.

Start var langt fra den eneste opprykksfavoritten som fikk problemer onsdag. Ranheim tapte hele 5–2 borte mot Bryne, i det som var Brynes første seier i Obos-ligaen siden nedrykket i 2016.

Aalesund, som i likhet med Start rykket ned fra Eliteserien etter fjorårets sesong, gikk på en smell borte mot Raufoss.

Start ledet både 1-0 og 2-1 hjemme over nabo Jerv, etter to mål av Martin Ramsland, men det var Jerv som kunne juble til slutt. Det sto 2-2 til pause før Erik Tobias Sandberg og Akeem Latifu scoret to mål på seks minutter i starten av den andre omgangen for Jerv. Også der tok Aalesund ledelsen to ganger, men i andre omgang var det Raufoss som fikk inn de to eneste målene og vant 4–2.

Noen færre mål ble det i de to andre kampene.

I Oslo vant HamKam 2-0 over KFUM etter scoringer av Kristian Eriksen og Ruen Alegre. Kjetil Rekdals lag har full poengpott etter to kamper og en målforskjell på 6–0.

Stjørdals-Blink slo Sogndal 2-1 selv om laget måtte avslutte med ti mann etter at Jakob Rømo Skille ble utvist. Ask Tjærandsen-Skau ble matchvinner åtte minutter før slutt med et nydelig frispark i krysset fra rundt 25 meters hold.