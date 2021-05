Endelig løsnet det for Haugesund – banket Viking i Rogalandsderbyet

HAUGESUND (VG) (Haugesund – Viking 4–2) Haugesund hadde ikke scoret mål i Eliteserien siden serieavslutningen i fjor. Det var før de møtte Viking.

30. mai 2021 21:54 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det har manglet mål i denne gruppen. Nå løsnet det skikkelig, og det var egentlig litt som forventet siden vi har fire gode spillere på topp med gode og ulike kvaliteter, sier tomålsscorer Kristoffer Velde til VG.

– At vi scorer fire mål i dag smaker ekstra deilig.

Seieren er Haugesunds første for sesongen, noe som naturligvis gledet Haugesund-trener Jostein Grindhaug.

– Det smaker voldsomt godt, og det er ekstra kjekt og gjevt at det kommer i en naboduell, sier Grindhaug til VG.

Vikings Veton Berisha er klar på at den andre omgangen var for svak fra Vikings side.

– Vi gir dem mye av de tingene de er gode på. Vi gir dem kontringer og dødballer og får mye brudd imot. Det var det motsatte av det vi ble enige om å gjøre i pausen, sier Berisha til Discovery+ etter kampen.

Berisha scoret selv to mål, men det var til liten nytte for Stavanger-laget.

– Vi gir dem fire mål i dag. Det var helt unødvendig, sier Viking-trener Morten Jensen til Discovery+.

Etter å ha gått målløse av banen i sesongens tre første kamper, rant scoringene endelig inn for Haugesund da Viking kom på besøk. Halvveis ut i første omgang falt ballen ned i beina til Kristoffer Velde etter et hjørnespark. Han nølte ikke, og banket ballen i mål.

– Etter den første scoringen var det mange høye skuldre som gikk ned, og da fikk vi troen på at vi kunne score enda flere mål, sier Velde.

Veton Berisha utlignet på straffe før pause, før Velde var der igjen for vertene etter hvilen. Han dro med seg ballen inn i feltet, før han elegant chippet den over Iven Austbø.

Etter kampen var Grindhaug fornøyd med det Velde leverte, men mener likevel at han er flere hakk unna toppnivå.

– Velde er jevnt over god, men han har mer å hente. Det nivået han er på nå kommer bare til å bli bedre. I dag fikk han to fortjente scoringer, sier Haugesund-treneren.

Knappe fem minutter senere satt kveldens tredje for Haugesund. Sandberg kom seg fri fra Shayne Pattynama, før han trillet til Ibrahima Wadji. På blank kasse gjorde Haugesund-spissen ingen feil, og doblet ledelsen.

TO MÅL: Kristoffer Velde (i midten) spilte en nøkkelrolle for Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Om det var noen tvil om hvor poengene skulle ende, ble det fjernet da Badou banket inn sitt første eliteseriemål på overtid.

Fem minutter på overtid satte Berisha inn sitt andre for kvelden, men det var for sent for Viking.

Dermed endte det med sesongens første seier for Haugesund. Gjestene må ta fergen hjem med null poeng i bagasjen.