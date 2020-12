Gauseth opplevde karrierens største kveld som 36-åring. Snart legger han seg under kniven for å fortsette

Christian Gauseth og Mjøndalen reddet plassen med et nødskrik nok en gang. Nå ser han frem mot å bli smertefri.

Christian Gauseth har vært med lenge. Men lite kan toppe kvalikseieren over Sogndal. Terje Bendiksby

Det ble ikke spart på dramatikken da Mjøndalen og Sogndal barket sammen i Oslo mandag kveld. På spill sto en eliteserieplass i 2021. Det startet bra for Mjøndalen, som tok ledelsen ved Ole Amund Sveen allerede etter ni minutter. Den holdt de på nesten hele veien, før Sogndal fikk et straffespark da det gjensto elleve minutter av ordinær tid, og utligninga var et faktum. Bare minuttet etter var snuoperasjonen komplett, da Tomas Kristoffersen klinket til fra 16 meter, og sendte ballen knallhardt i nettet.

Da så Gauseth og lagkameratene OBOS-spøkelset i hvitøyet, etter det som har vært en sesong med mye motgang. Så, tre minutter før full tid, hadde Mjøndalen for første gang på lang tid marginer med seg. En offsideplassert Ole Amund Sveen utlignet, til vanvittige gledesscener. Og som om ikke det var nok, dukket Markus Nakkim opp og reddet plassen, like før de sju tilleggsminuttene var ferdigspilte. Da dommer Tom Harald Hagen blåste av kampen, utspant det seg vanvittige gledesscener.