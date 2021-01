Sjokkovergangen hylles: - Han har noe RBK mangler

Ranheims tanksenter Michael Karlsen er overrasket over at spisskollega Ole Sæter hentes til RBK. Men mener samtidig at RBK burde sett til fjæra tidligere.

Fra en spiss til en annen: Michael Karlsen spilte sammen med Sæter i 2020. Både han og to av Sæters tidligere trenere tror 24-åringen kan slå til i RBK. Foto: Scanpix/Christine Schefte

7 minutter siden

– En skal ikke undervurdere det å hente lokale gutter som får oppfylt barndomsdrømmen, og som brenner for Rosenborg. Det er viktig å ha spillere som har den brennende følelsen av tilhørighet. Det har fungert med lokale gutter også tidligere, sier Karlsen til Adresseavisen.

Ranheims spissprofil innrømmer glatt at han er svært overrasket over at Rosenborg plukker opp spisskonkurrenten i fjæra.