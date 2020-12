Slik var Viking-året 2020: Millionkjøp, et lokalt gjennombrudd, bråk og farvel

Fortid og framtid. Viking for alltid, heter det i «Ein blåe dag», sangen som spilles før hver hjemmekamp i Jåttåvågen. Her er fortiden representert ved Bjarne Berntsen i midten, og framtiden med Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen som overtar som hovedtrenere for Berntsen fra 1. januar. Carina Johansen