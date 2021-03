Coop-sjef: – Håper neste RBK-avtale blir knalldyr

Herreidrett får flest sponsorkroner fra trønderske sponsorgiganter. Coop tror gapet vil bli mindre.

Rosenborgs kvinnelag har nettopp landet en stor sponsorkontrakt med Sparebank 1 SMN. Det kan bli flere slike avtaler på byens lag i Toppserien. Foto: Håvard Haugseth Jensen

Nå nettopp

– Vår siste forlengelse av sponsorkontrakten med Trondheims-Ørn var rett i forkant av sist VM, og da begynte vi å ane at kvinnefotballen er på full fart fremover. Og det siste året for RBK kvinner har vært fantastisk, sier viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo i Coop Midt-Norge.

Coop har vært sponsor for Ørn, og nå RBK kvinner, i over tretti år. Selskapets strategi er å være tungt inne i de to store folkeidrettene, fotball og langrenn.