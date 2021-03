Den tidligere AaFK-spilleren mener det er spesielt én god grunn til å hente Kongsro

Hødd-spiller Sverre Økland har spilt sammen med Vegard Kongsro i Ull/Kisa i to år. Han mener 22-åringen vil være ei perfekt signering for AaFK.

Sverre Økland mener Vegard Kongsro vil være ei god signering av AaFK. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

Nå nettopp

Tirsdag ettermiddag kom det fram at AaFK hadde fått et bud akseptert på Ull/Kisa-venstreback Vegard Kongsro. Daglig leder i klubben, Andreas Aalbu, sa til Eurosport at det var flere klubber som er interessert i 22-åringen.

Tidligere AaFK-spiller og nåværende Hødd-spiller, Sverre Økland, har vært lagkamerat med Kongsro i to sesonger i Ull/Kisa. Han mener dette vil være ei perfekt signering for AaFK.