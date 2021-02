Debuterer mot RBK: – Lykkes vi mot dem, lykkes vi mot mange

Tom Dent har returnert til Stjørdals-Blink. I debuten venter Rosenborg.

Tom Dent (29) har gått gradene i Bodø/Glimt. Nå er han klar for jobben som hovedtrener i Stjørdals-Blink. Foto: Stian Nufsfjord

Nå nettopp

– Jeg tenkte at det var en fin mulighet for meg da jeg så at Roar Vikvang skulle til Rosenborg. Men jeg var i tvil om klubben ville ta risikoen med meg. Jeg er 29 år, og er litt uerfaren når det kommer til seniorfotball, sier Tom Dent.

Engelskmannen returnerte i vinter til klubben han var assistent i tilbake i 2016. Siden har han trent G-16 og andrelaget til Bodø/Glimt. Nå skal han ta fatt på sin første sesong som hovedtrener på seniornivå. For Stjørdals-Blink i Obos-ligaen.