Solskjær med nådeløs beskjed: – Vil du være den store fisken, er det kanskje på tide å dra

«Man management» trekkes støtt og stadig frem som den store styrken til Ole Gunnar Solskjær (47) i Manchester United. I dette VG-intervjuet forklarer nordmannen hvordan han holder stjernene om bord på skipet sitt.

UTFORDRENDE: Paul Pogba har skapt store overskrifter flere ganger siden Ole Gunnar Solskjær tok over som Manchester United-manager – blant annet på grunn av uttalelser fra hans agent Mino Raiola. Foto: LAURENCE GRIFFITHS / X01348

14. feb. 2021 09:54 Sist oppdatert 12 minutter siden

– Vi jobber med mennesker. Jeg elsker å jobbe med mennesker og å prøve å få det beste ut av mennesker og hver enkelt spiller. Jeg liker å behandle alle likeverdig. Alle må behandles forskjellig, men alle må behandles med like mye respekt og med like mye verdi, forklarer Solskjær.

Det er åpenbart et tema som engasjerer ham. VG har fått beskjed av Manchester Uniteds pressesjef om å stille ett siste spørsmål – og det skal etter planen handle om Erling Braut Haaland – men Solskjær bryter inn og ønsker å tilføre et svar da temaet om behandling av spillere med store egoer dukker opp.

– Alle er like mye verdt i en tropp. Det kan være enkelte som får overskrifter og priser og blir tatt ut på årets lag og ditt og datt. Men for at vi, som lag, skal ha suksess, så må alle bidra i forskjellige grader. Noen spiller mer, noen spiller mindre, fortsetter Solskjær.

Han trekker en parallell til sin egen spillerkarriere:

– Den siste sesongen håpet jeg å komme inn og kanskje spille i 20 minutter i hver eneste kamp. Målet mitt var å være verdens beste til å spille 20 minutter. Da følte jeg at det kunne være mitt bidrag til at vi kanskje fikk seks, syv, åtte, ni poeng ekstra.

– Som «superinnbytter», som jeg ble kalt mye, bidro jeg til at vi vant de ekstra poengene som bidro til at vi ikke ble nummer to, men seriemester, sier Solskjær og forklarer hvordan han omvender det i sin managerjobb:

– Jeg prøver å få alle på laget mitt til å skjønne at de er med og bidrar på sin måte. Så er det enkelte som vil være den store fisken i en liten dam. Da er det kanskje på tide å dra.

– Her er det en stor dam, men det er ikke bare store fisker i den, konkluderer Solskjær.

Han har allerede vist at han kan sende store stjerner på dør: På sommeren i 2019 solgte han unna den misfornøyde spissen Romelu Lukaku til Inter selv om laget åpenbart trengte en spiller i den posisjonen.

Solskjær ofret sportslig dekning for å sikre harmonien i gruppen.

Kanskje sikter Solskjær også til en spiller som Paul Pogba?

Franskmannen har hatt enorme variasjoner i leveransene sine siden nordmannen tok over som manager. I desember virket det definitivt å gå mot slutten da Pogbas agent uttalte at spilleren «ikke er fornøyd i Manchester United», og at han «trenger en ny klubb, et sceneskifte».

Istedenfor å gi opp Pogba overtalte Solskjær stjernespilleren til å løpe mer. Nå har han blitt en fullt investert nøkkelspiller i laget igjen.

Så spørs det om fisken Pogba er for stor for Solskjærs Manchester United-dam når sommeren kommer. De fleste rapporter fra presse i og utenfor England antyder at en overgang til Juventus er høyaktuelt.