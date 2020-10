Nå vil Bendtner bli trener

Den danske fotballrebellen Nicklas Bendtner har planer om å fortsette karrieren innen idretten selv når han har lagt fotballskoene på hylla.

Nicklas Bendtner ser for seg en framtid som trener. Foto: Ole Martin Wold / NTB

NTB

11. okt. 2020 13:20 Sist oppdatert nå nettopp

Det avslører 32-åringen i et intervju med avisen The Guardian.

– Det er ambisjonen min akkurat nå, og jeg starter på trenerkurs i desember. Jeg må klare eksamenene først, men jeg har heldigvis mange gode venner i fotballen som jeg kan lære av, sier Bendtner.

Dansken har spilt for klubber som Arsenal og Juventus, men er vel så kjent for sine utenomsportslige episoder som for sine evner foran mål. Han tror erfaringene fra hans mange tabber kan hjelpe ham når han en dag skal trene unge fotballspillere.

– Jeg tror det blir en av mine styrker. Jeg kommer til å ha en årvåkenhet rundt hvor de er i livet, ut fra det jeg selv har erfart. Jeg er også heldig med at jeg har spilt under noen store managere, så kanskje ligger jeg ett steg foran på den måten.

Den tidligere Rosenborg-spilleren Bendtner har avsluttet fotballkarrieren på toppnivå og spiller nå for oldboyslaget til Tårnby.