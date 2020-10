Moe var ikke fornøyd med det han fikk se: Dette var beskjeden som endret kampen

Erling Moe hyller måten laget responderte på etter en svak førsteomgang. Dermed kunne MFK innkassere tre svært viktige poeng i gruppespillet.

Nå nettopp

Dundalk – Molde 1-2

Molde leverte en førsteomgang et godt tykke under pari borte mot Dundalk, hvor de slet med å få til noe som helst. Dermed gikk hjemmelaget til pause med en helt fortjent ledelse. Men det var et helt annet Molde-lag som kom ut etter pause. Etzaz Hussain på en lekker volley, og Ohi Omoijuanfo fra straffemerket, sørget for at Molde fikk en perfekt start på gruppespillet med 2-1-seier over irene.