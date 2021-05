Antonio sørget for liv i kampen om topp fire – presset øker for Liverpool

(Burnley – West Ham 1–2) Chris Wood sendte Burnley i ledelsen, men så våknet West Ham-spiss Michail Antonio.

MÅL: Michail Antonio jubler for ett av sine to scoringer mot Burnley mandag kveld. Foto: Reuters

3. mai 2021 23:06 Sist oppdatert 15 minutter siden

Kampen var kun 19 minutter gammel da Burnleys store formspiller Chris Wood sendte hjemmelaget i føringen på straffespark mot et topp 4-jagende West Ham.

To minutter senere smalt det på motsatt banehalvdel. Michail Antonio bruke viste både muskler og et klokt hode når han stanget inn utligningen for London-laget. Etter 29 minutter dukket engelskmannen også opp inne i Burnleys sekstenmeter og pirket West Ham opp i ledelsen på Turf Moor.

– Det vil være utrolig å kunne kvalifisere seg for Champions League. Det er noe alle ønsker. Jeg har vært her i et par år, og det har vært så mange sesonger hvor vi har kjempet for å overleve på dette nivået. Nå har vi muligheten for en topp fire-plassering, og den skal vi ikke gi opp. Vi skal fortsette å kjempe, sier Michail Antonio etter kampen til engelske Sky Sports.

Med det sørget han også for å virkelig blåse liv i kampen om å ende blant de fire øverste lagene på tabellen i Premier League. Samtidig øker presset på Liverpool og Jürgen Klopp. Ettersom kampen mot Manchester United ble utsatt etter demonstrasjoner i Manchester, har Liverpool i skrivende stund én kamp mindre spilt enn West Ham. På tabellen ligger London-laget fire poeng foran Liverpool når det gjenstår fire kamper for London-laget.

– Jeg ville ha elsket å være i Europa. Det ville ha vært en utrolig prestasjon. Vi er ikke langt unna, og vi må fortsette å tro på at vi kan klare det. Det er fire kamper igjen. Jeg ønsker å smile. Jeg har vært her før, og vi må nok vinne alle fire kampene. Om vi spiller som i kveld, kan vi gi de fleste en god kamp om poengene, sier West Ham-sjefen David Moyes etter kampen.

Fakta Kampen om topp 4: Slik er de resterende kampene for lagene som kjemper om Champions League: Manchester United: Liverpool (H), Aston Villa (B), Leicester (H), Fulham (H), Wolverhampton (B) Leicester: Newcastle (H), Manchester United (B), Chelsea (B) og Tottenham (H) Chelsea: Manchester City (B), Arsenal (H), Leicester (H) og Aston Villa (B) West Ham: Everton (H), Brighton (B), West Bromwich (B) og Southampton (H) Tottenham: Leeds (B), Wolverhampton (H), Aston Villa (H) og Leicester (B) Liverpool: Manchester United (B), Southampton (H), West Bromwich (B), Burnley (B) og Crystal Palace (H) Everton: West Ham (B), Aston Villa (H), Sheffield United (H), Wolverhampton (H) og Manchester City (B) PS! Manchester City er allerede klar for turneringen. Vis mer

Foruten West Ham og Liverpool, kjemper også flere lag om plassene som gir Champions League-spill. Manchester United ligger som nummer to med 67 poeng og er nærmest sikret en topp 4-plassering. Under der følger Leicester (63 poeng), Chelsea (61), West Ham (58), Tottenham (56), Liverpool (54) og Everton (52).

Det betyr at Leicester og Chelsea sitter i førersetene om de viktige plasseringene, som også gir økonomiske fordeler for klubbene.

