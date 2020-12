Liverpool lekte seg til storseier

(Liverpool-Wolverhampton 4–0) Liverpool sprudlet på en helsvart dag for Wolverhampton-kaptein Conor Coady.

Liverpool har et fenomenalt tak på Wolverhampton og tok sin åttende strake seier mot dem søndag kveld. Målforskjellen på de åtte kampene er 19–2.

Mohamed Salah åpnet scoringsballet da rullgardinen gikk ned for Wolverhampton-kaptein Conor Coady etter 24 minutter. Han dempet et innlegg fra Liverpool-kaptein Jordan Henderson på brystet og leverte den perfekt ned i benene til Salah. Han lot seg ikke be to ganger da gavepakken ble levert noen dager før julaften, etter to nydelige touch satte Salah ballen lekkert i mål i lengste hjørnet.

TUNGT: Conor Coady ville ikke se hva han selv hadde gjort. Han serverte Mohamed Salah til 1–0, som her blir gratulert med scoring. Foto: PETER POWELL / POOL

I 1. omgangs siste minutt gikk Coady veldig lett i bakken i feltet til Liverpool. Det ble først blåst straffe. Men VAR viste at det ikke var noen kontakt mellom Sadio Mane og ham. Mane la seg bakover klar for å brasse ballen ut, men da Coady var tett på, så klarte Mane å trekke benet vekk. Dermed var Coady heldig som slapp gult kort for filming.

Etter pause fortsatte Liverpool-maskineriet å kjøre på. Og det var tilløp til buing da Coady hadde ballen.

– Et godt øyeblikk

Et kvarter ut i 2. omgang fikk Georgino Wijnaldum et fremspill fra Jordan Henderson. Wijnaldum hadde flere med seg i kontringen, men valgte å gå og skyte fra 17 meter selv. Nederlenderen skrudde den pent i mål til venstre for keeper.

– Det var et godt øyeblikk å komme ut på stadion med fans til stede, det er lenge siden sist. De sang og klappet. Vi forsøkte å spille vår beste fotball. Jeg syns vi spiller en god kamp mot et veldig godt lag, sier Wijnaldum på TV 2 etter kampen.

Han takket Mane for at han skapte rom da han scoret.

Etter 68 minutter meldte Joel Matip seg med scoring etter corner. Han fikk innlegget på hodet perfekt servert av Salah.

Og det ble målfest da noen publikummere fikk lov til å være på Anfield igjen. Etter 78 minutter slo innbytter Trent Alexander-Arnold, som er tilbake etter skade, ballen inn foran mål. Det så ut som det var Mane som trillet ballen i mål, men det var Nelson Semedo som skled ball i eget mål.

Minuttet før Liverpools fjerde mål ble Diogo Jota byttet inn for Firmino. Jota kom til Liverpool fra Wolverhampton i september.

Irske Caoimhin Kelleher holdt buret rent i sin Premier League-debut søndag kveld.

– Det var en strålende kveld. Jeg er en avslappet person. Jeg hadde mer selvtillit i dag etter midtukekampen, sier Kelleher på TV 2 etter kampen.

Dermed svarte Liverpool på Tottenhams seier over Arsenal tidligere søndag, og begge lag har 24 poeng. Men Tottenham har mye bedre målforskjell på tabelltopp.