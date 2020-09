Dette mener Ingve Bøe Viking bør gjøre etter Pereira-salget

BLOGG: Ingve Bøe mener det er klokt å vente til alt er klart rundt Adrian Pereira-salget og forteller om den gangen han nærmet seg hyre som kokk i utlandet.

Nå nettopp

Gode Viking–gutter har siden seieren mot Molde valgt å takke for seg. Eirik Henningsen, som måtte starte sitt lederskap med nedbemanninger over natten, forlater en tryggere økonomisk skute. Det var vakkert å bivåne hans siste dag på jobben under hymnen foran Hordene.

Et av de blåeste hjertene kan nå ta en velfortjent pust i bakken, vel vitende om at hans Viking er på rett vei. Det er bare å forvalte brikkene Eirik har kilt fast i grunnmuren klokt framover. En slik arv skal ikke skusles vekk. Takk for troen, håpet og gjennomføringskraften. Vi sees plutselig.