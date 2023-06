Fotball-VM 2023: Bli med på VM-profeten

Opprett egen liga og mål krefter mot venner, familie og kolleger i VM-profeten under sommerens fotball-VM for kvinner i Australia og New Zealand.

VM-PROFETEN: Tipp resultatene i Norge og de andre nasjonenes kamper i sommerens fotball-VM.

Verdensmesterskapet sparkes i gang 20. juli klokken 09.00 når Norge møter vertsnasjon New Zealand i åpningskampen.

Som under fjorårets VM kan du være med på tippe utfallet i de forskjellige kampene. Under herrenes VM deltok 53.000 deltagere i konkurransen.

Den gang stakk Emily (14) av med seieren.

Fakta Slik fungerer VM-profeten Konkurransen handler om å spå resultatet i alle VM-kampene. Du samler opp poeng basert på hvor riktig du tipper.

Det er resultat etter ordinær tid (90 minutter og tilleggstiden) som gjelder i sluttspillet, altså i kampene etter gruppespillet. Hvis du tror kampen kommer til å gå til ekstraomganger, setter du avgjort i tipset ditt.

Du får to poeng for å tippe riktig utfall («hjemmeseier», «uavgjort» eller «borteseier»).

Du får ett ekstra poeng dersom du tipper riktig resultat i kampen.

Du kan endre resultatet i ditt tips helt frem til kampstart. Vi anbefaler riktignok at du legger inn alle tipsene i forkant av VM og gjør justeringer fortløpende. Hvis du skulle ha noen spørsmål, kan du kontakte VGs profet-eksperter på e-post: redutv-feedback@vg.no.

Delta i konkurransen ved å fylle ut tipsene selv eller få hjelp av profetknappen. VG vil da tippe resultatene for deg ved å ta utgangspunkt i Fifa-rankingen.

Du kan opprette ligaer og invitere venner, kolleger eller familien for å konkurrere mot dem. Du kan delta i så mange ligaer du vil.

Fristen for å tippe er innen kampstart. Vi anbefaler at du legger inn tipsene før VM starter og at du gjør endringer fortløpende.