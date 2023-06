Haaland-feber: – Tror ikke vi har opplevd lignende

Hylende barn, utsolgte kebaber og strengt vakthold. Sikkerhetssjefen kan ikke huske lignende tilstander rundt en norsk idrettsprofil.

PASSER PÅ: Geir Ellefsen er aldri langt unna når Erling Braut Haaland skal av og på transportmiddel på Ullevaal.

23.06.2023 21:42 Oppdatert 23.06.2023 22:23

– I utgangspunktet er all interessen rundt han og landslaget positivt for norsk fotball, sier Geir Ellefsen til VG.

Du har sikkert sett ham i bakgrunnen på tv-bildene.

Landslagets sikkerhetssjef er ofte rett bak Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard når de beveger seg av gressmatta på Ullevaal.

Denne samlingen har sikkerheten vært høy rundt spesielt Haaland. Gjennom landslagssamlingen har vi fått flere eksempler på hvor stor stjerne Bryne-mannen har blitt.

Da han ankom landslagssamlingen etter feiring av The Treble med Manchester City, sto hele Medie-Norge og ventet på Haaland utenfor privatfly-terminalen på Gardermoen. Haaland snek seg unna pressen.

På landslagssamlingen har det vært en stor andel synlige vakter, med gjerder for effektivt å skille publikum fra Haaland.

Hylende barn har vært desperate etter å få navnetrekket til Haaland på en kroppsdel eller fotballrekvisitt.

Da Haaland ankom Bryne onsdag for å overraske barna i Jærhallen, ble media bedt om ikke å sende live for å unngå for mye trykk i hallen mens Haaland var der.

– Det viktigste er alt arbeidet som legges i forkant. Vi har godt samarbeid med politiet, vaktselskaper og de internt på Ullevaal. Det er ikke noe enmannsshow, sier Geir Ellefsen.

Han innrømmer at det er en balansegang mellom å gi tilgang til Haaland og å skjerme stjernespissen.

Det ble stort oppstyr da Haaland spiste kebab på Tåsen i Oslo. Noen timer etter at VG omtalte stjernebesøket, var restauranten utsolgt for kebab.

Haaland-feberen kan vises gjennom tallene til selskapet Retriever. De viser at det er kun én person som er mer omtalt i norske medier i 2023 enn Haaland:

Statsminister Jonas Gahr Støre.

– Ser vi tilbake på året 2022 var Erling Braut Haaland også den gang idrettsprofilen med mest medieomtale, men "bare" den sjette mest omtalte personen etter Støre, Putin, Biden, Zelenskyj og Vedum, forteller senioranalytiker Malene Augestad i Retriever.

I JÆRHALLEN: Et yndet intervjuobjekt, Erling Braut Haaland.

Under landslagssamlingen i mars i fjor, like før Haaland gikk til Manchester City, uttalte sikkerhetssjef Ellefsen at oppstyret rundt Ole Gunnar Solskjær på slutten av 90-tallet var større enn rundt Haaland.

Hendelsene det siste året gjør at sikkerhetssjefen må trekke den.

– Nå er det blitt annerledes. Da Ole Gunnar var på topp var det ikke sosiale medier og alt annet som er involvert i det daglige livet. Så skal det også sies at norsk media og publikum er høflig innstilt overfor de største stjernene, sier Ellefsen.

Geir Ellefsen følger med på Martin Ødegaard og resten av landslagsgjengen.

Sikkerhetssjefen bet seg merke i det enorme antallet med skrikende barn og unge, spesielt etter kampen mot Kypros.

– Jeg tror ikke vi har opplevd lignende, sier Ellefsen.

Men hva er det med Haaland som gjør at det norske folk går bananas? Arve Hjelseth er professor i sosiologi, og har en teori.

– De som blir helter er gjerne en paradoksal kombinasjon av unike og alminnelige. De har gudbenådede egenskaper, samtidig som vi skal gjenkjenne noe av oss selv i dem. I Haalands tilfelle er det nok også knyttet til hans særegne og imponerende fysikk, han er på en måte inkarnasjonen av en nordisk kraftkar, sier Hjelseth.

Hans mening er at Haaland er den største internasjonale stjernen Norge noen gang har hatt. Han peker også på Solskjær som den som har vært nærmest.

Med stor oppmerksomhet kommer også de lukrative avtalene. Haaland har det siste året skrevet en gigantisk sponsoravtale med Nike, verdt opp mot 250 millioner kroner i året.

Han har personlige avtaler med Samsung og klokkemerket Breitling, for å nevne noe.

Som toppscorer i Premier League og Champions League blir du også et yndet prosjekt for Manchester Citys eier, sjeik Mansour, som er en del av kongefamilien i det sterkt kritiserte regimet Abu Dhabi.

Blant annet har Haaland figurert i en reklamefilm for turistreiser til regimet som har blitt sterkt kritisert for brudd på menneskerettighetene, i tillegg til å spille med det statseide flyselskapet Etihad Airways på brystet hver helg.

– Det er en gordisk knute gordisk knuteEt begrep for et problem som er svært vanskelig å løse. Kommer fra gresk mytologi. og en vanskelig situasjon. Det er en skyggeside med det hele. Så er spørsmålet hvor mye vi skal forvente at han skal takke nei til? sier Tor W. Andreassen, som er professor i markedsføring.

Han sammenligner Haaland med Therese Johaug og Casper Ruud, og mener de fremstår som ekte. Andreassen peker blant annet på at Haaland fortsatt framstår som en ekte jærbu med brei dialekt.

– Så ligger det på sikt en trussel. At han glemmer å vedlikeholde den perfeksjoneringen på det som gjør han aller best. Hele nøkkelen er at han er så dyktig i boksen boksen16-meteren. . Det må han jobbe med psykologisk når suksessen er så formidabel, sier professoren.