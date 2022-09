Brann-kapteinen mistet hukommelsen - husker ikke egen barndom

En stygg hodesmell førte til hukommelsestap og kunne kostet Tuva Hansen (25) fotballkarrieren. Men hun er ikke redd for at det skal skje igjen.

Brann-kaptein Tuva Hansen fikk en alvorlig hjernerystelse i 2013. 25-åringen har mer eller mindre ingen minner fra sin egen barndom.

Jonas Bucher, VG

28. sep. 2022 14:25 Sist oppdatert 11 minutter siden

I aksjon for J17-landslaget i 2013 havnet midtstopperen i en duell hvor skaden oppstod. Hansen trodde hun var alene om å heade, men en motspiller kom hardt inn i duellen med den nåværende A-landslagsspilleren.

Smellen førte til en kraftig hjernerystelse, og de fleste minnene fra barndommen var rett og slett borte. Blant annet kunne hun glemme folk hun kjente.

– Jeg tenker ikke så mye over det, i og med at jeg ikke husker så mye. Det er ikke så spesielt for meg, men jeg skjønner at andre kan tenke det, sier Hansen til VG, dagen før den avgjørende Champions League-kvalikkampen mot Rosengård.

Hun har tidligere snakket om skaden i Bergensavisen.

Tuva Hansen har fått en god landslagskarriere etter hjernerystelsen.

Hun bruker lite krefter på situasjonen som skjedde for snart ti år siden, og tenker det hadde vært verre om man snur på det.

– Det hadde vært verre om jeg ikke hadde klart å skape nye minner, sier midtstopperen.

Om en like kraftig hodesmell skulle gjenta seg, vil det bety karriereslutt for Hansen. Det tenker hun lite på - og har sluttet å bekymre seg for å gå i hodedueller.

Det gjorde hun derimot til å begynne med. I stedet for å satse i duellene, testet hun ut andre måter å håndtere duellene - som å gå i kropp og heller satse på andreballen.

– Det var mest de første to årene at jeg unngikk hodedueller, men jeg liker best å ha kontakt med spilleren jeg er i duell med - og at det ikke kommer noen i blindsonen. Det var det som skjedde da jeg fikk hjernerystelsen.

Nå kan landslagsstopperen lede Brann til klubbens første Champions League-gruppespill. Etter det første oppgjøret mot Rosengård står det 1–1 sammenlagt, og Brann har alle muligheter for å ta seg til den gjeve turneringen.

Hansen har god tro på sitt eget lag i forkant av den store kampen.

– Det blir utrolig spennende. Vi er jo to jevngode lag, men alt kan skje. Vi har en liten fordel da vi endelig har overskudd, for første gang på en lang periode. Jeg håper og tror at vi klarer å stå hele kampen ut og tar seieren.

Hun mener det er mindre nerver i laget enn det var i det første møtet mot svenskene.

– Det var mer nervepirrende sist vi møttes, og jeg er langt mer trygg på denne kampen enn forrige uke, Vi har lært oss å kjenne spillerne deres, og vi har fått god analyse av laget, sier Hansen.

Laget forsøker å senke skuldrene før storkampen i Malmö.

– Det hadde ikke bare vært stort for Brann, men for hele landet også. Vi vet jo hvor stort det egentlig er, men vi prøver å dempe det litt. Det er liten tvil om at det er utrolig kjekt å spille sånne kamper, sier Hansen før det avgjørende oppgjøret.