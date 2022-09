Knallhard dom over Berges innsats i Serbia-tapet

ULLEVAAL (VG) (Norge – Serbia 0–2) Det var så godt som ingen spillere som imponerte hverken eksperter eller norske børssettere etter Nations League-fiaskoen mot Serbia. Men verst går det utover midtbanespiller Sander Berge (24).

TUNG DAG PÅ JOBBEN: For Sander Berge (høyre), her sammen med Martin Ødegaard under tirsdagens kamp mot Serbia på Ullevaal stadion. Samme Ødegaard tar Berge i forsvar etter kampen.

17 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Den totale innsatsen hans ble belønnet med en toer på VGs spillerbørs, mens Dagbladet vurderte Berge på laveste score. Hos rettighetshaver TV 2 fikk Berge rett nok fire av ti mulige poeng.

Han gjorde blant annet en stygg feil inne på egen halvdel som førte til at Serbia noen sekunder senere økte ledelsen i den avgjørende gruppefinalen.

– Han har et enormt potensial. En fantastisk spiller på sitt beste, men det han leverer er stryk. Det er så svakt. Han vil egentlig ikke ha ballen og slår feilpasningen før Serbia scorer, sier Jesper Mathisen om Berge under TV 2s sending fra Ullevaal tirsdag kveld.

Da hadde det gått kort tid siden Norge tuslet slukkøret av nasjonalarenaen etter et blytungt 2–0-tap for Serbia. Gruppefinalen på andre nivå i Nations League ble aldri spennende.

Det var riktignok flere som fikk passet påskrevet av den frittalende eksperten.

Børsslakt

Men på en dag der store deler av det norske landslaget slet i det meste av offensivt spill, ble likevel Berges innsats lagt ekstra godt merke til.

24-åringen, som til daglig spiller i Sheffield United på nivå to i England, fikk det ikke helt til i sin indreløperrolle.

Tidligere stopperbauta på det norske landslaget, Rune Bratseth, har følgende dom etter å ha sett Berge få 90 minutter i den avgjørende kampen.

– Sander Berge har uante ressurser eller mange gode forutsetninger, som det fysiske, at han egentlig er ballsikker, en hurtig spiller. Men det er altfor sjelden jeg ser det. Det må jeg dessverre si, sier Bratseth.

Han fortsetter:

– Han preger kampene for sjelden, synes jeg. Jeg sitter og venter på en forløsning. Det kommer plutselig noe som er bra, så er man litt tilbake igjen. Jeg hører stadig vekk at han er god for Sheffield United, det er han helt sikkert, men man sitter hele tiden og venter på at det skal ta av og at han skal ta nye nivåer. Ja, han jobber og står på, men roter seg mye vekk og får det ikke til. Jeg forventer mer av ham.

KLAR MENING: Fra Rune Bratseth, her avbildet som ekspert tilbake i 2020.

– Typisk pressen

Spesielt feilpasningen i forkant av gjestenes 0–2-mål ble tema både under pressekonferansen med landslagssjef Ståle Solbakken og i pressesonen med spillerne.

Berge selv vurderer sin egen og lagets innsats på denne måten:

– De (Serbia) var vel strengt talt bare for bra. Du kan si vi ikke var gode nok, men de presser oss mann-mann over hele banen. Vi får den kjedelige 1–0 imot, og da får de kampen inn i sitt spor, sier Berge og utdyper rundt egen posisjon og innsats slik:

– Det er opp til Ståle å vite hvor jeg skal spille, jeg kan spille flere posisjoner. Man kommer til kort på mye. Jeg toucher ballen en del, men det er ikke så mye fremoverrettet. En tvers over er ikke noe moro, men vi var 0–1 under og vi kan ikke spille safe. Jeg graver meg ikke ned på grunn av det den siste halvtimen. Vi må erkjenne at Serbia var det klart beste laget i denne gruppen.

SLET: Sander Berge, her i duell med Serbias Filip Duricic underveis i kampen tirsdag kveld.

Kaptein Martin Ødegaard fikk også spørsmål om kompisens feilpasning.

– Det er typisk pressen at hvis man slår én feilpasning som fører til mål er alt elendig, sier han.

– Han gjør mye bra i dag også. Noen ganger blir det mål på slikt og andre ganger ikke. Sånn er fotballen. Klart vi er skuffet. Alt er i egne hender, vi leder gruppen og avslutter på en dårlig måte. Men vi må se fremover og ta med oss det vi har gjort bra. Så kommer det en kvalifisering og da er det ikke så mange som tenker på de kampene.

Landslagssjef Ståle Solbakken gjorde denne vurderingen av det som skjedde i forkant av 0–2-målet:

– Det er slike ting som blir straffet hardt i internasjonal fotball. Fotball er feil, sier Solbakken innledningsvis og viste blant annet til at keeper Ørjan Håskjold Nyland kunne tatt et skudd i Slovenia sist helg også.

– Sander kunne spilt alt annet enn en blind tversoverpasning, men det er fotball. Det må vi leve med. Det er ikke det som avgjør om Norge nå kommer, det er om vi blir enda bedre på helheten.