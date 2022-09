Solbakken ble pisket til skadecomeback: – Har vært på meg hele tiden

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – Zürich 2–1) Glimt-juvelen Ola Solbakken (24) virket ikke nevneverdig svekket etter skadeproblemene som har spolert store deler av sesongen. Eller?

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Det var tungt fra første minutt. Jeg skal være i bra fysisk form, men det er noe annet å spille kamp og det åpnet kanskje litt hardt. Jeg løp til krampen tok meg, for den fikk jeg da jeg feiret 2–0-målet, sier Solbakken til VG etter sin første kamp på mer enn to måneder.

24-åringen ble kastet rett til ulvene og kvitterte med målgivende på Vetlesens scoring, som til slutt ble den avgjørende i 2–1-seieren over Zürich i Europa League torsdag kveld.

En skulderskade har holdt trønderen utenfor spill, og med fysisk trener Ørjan Nygård på slep ble Solbakken pisket tilbake i god forfatning.

– Han har vært hard, han har vært på meg hele tiden. Han ringer meg og sender meg melding hver dag, og har plaget meg, men det har vært veldig bra, sier Solbakken.

TRE MUSKETERER: Ola Solbakken (venstre) feirer med Hugo Vetlesen og Amahl Pellegrino etter 2–0-scoringen til Bodø/Glimt.

– Vi har sett ham jobbe knallhardt i flere uker. Han har holdt fysikken i orden med Ørjan, han har pisket ham hver dag, spøker matchvinner Hugo Vetlesen, og følger opp med å rose sin servitør:

– Han har gjort en suveren jobb mens han har vært skadet. Dette unner jeg ham virkelig, for det er ikke alltid lett å gå skadet.

Selv om Vetlesen ikke ble overrasket over at «Sol» gikk rett inn i startelleveren grunnet hans kvaliteter, erkjenner 24-åringen selv at han ble litt tatt på sengen.

– Jeg ble litt overrasket. Han spurte meg om jeg var klar, jeg følte meg klar og da sa jeg ja til det, sier Solbakken – som sier det skal bli godt med en liten landslagspause (etter kommende helg) for å samle seg litt igjen.

Kvalitetene til «Sol» har også gjort 24-åringen ettertraktet på kontinentet, fortrinnsvis etter fenomenale prestasjoner i europacupsammenheng forrige sesong. Han har stadig ikke signert en ny kontrakt med Bodø/Glimt, og den nåværende går ut ved nyttår.

– Jeg trives ekstremt godt i Europa(cup), men gleder meg til søndagens kamp i Eliteserien og over å være tilbake, sier Solbakken – som med syv mål på syv kamper i forrige utgave av Conference League gjorde seg bemerket på store deler av kontinentet.

Husker du denne Solbakken-situasjonen?

Solbakkens inntreden på venstrekanten gjorde at de igjen spilte med en venstrebent spiller på en plass i stor grad okkupert av toppscorer og høyrebente Amahl Pellegrino. Trønderen er ikke overbevist om at hans inntreden vil styrke laget bare på grunn av dette.

– «Pelle» har nå lyktes ganske godt med sin høyrefot, men vi er flinke til å spille hverandre gode. Jeg tror ikke det har så mye å si, i Glimt skal vi spille på hverandres styrker – godfoten.

– Det er et ufattelig godt våpen i fotball, det var veldig deilig å spille med ham igjen, kontrer Ulrik Saltnes.

Seieren gjør at de har et overtak i gruppen, med fire poeng på de to første kampene etter at Arsenal mot PSV ble utsatt. De neste to kampene er mot Arsenal, først i London torsdag 6. oktober og siden på Aspmyra torsdag 13. oktober.