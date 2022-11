Smertefull triumf: Pulisic ofret alt og sendte USA videre i VM

DOHA (VG) (Iran – USA 0–1) På tribunen var iranerne overlegne. På banen var amerikanerne hakket hvassere og sikret avansement til åttedelsfinalene.

forrige













fullskjerm neste 1 av 6 Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Mats Arntzen, VG

Jostein Overvik, VG

29. nov. 2022 22:02 Sist oppdatert nå nettopp

USA slår dermed følge med England, som er gruppevinner etter 3–0-seieren over Wales. Nå venter Nederland i åttedelsfinale allerede lørdag for amerikanernes del.

En lekker bakromspasning, en heading tilbake i feltet og en svært oppofrende Christian Pulisic (24), som fikk et smertefullt møte med målvakt Alireza Beirandvand, var det som skilte lagene på Al Thumama Stadium.

– Vi er selvsagt veldig takknemlig for at han ofret kroppen sin der, sier Weston McKennie.

– En drøm går i oppfyllelse. Takk til Christian. Han skadet seg i prosessen, men vi elsker ham, følger Tim Weah opp.

– Pulisic risikerte sine fremtidige barn for Amerika. Til verdens ende kommer et av Christian Pulisic’ beste øyeblikk i livet å være knyttet til da han fikk et slag i ballene foran hele verden, oppsummerer ESPN-skribenten Joon Lee.

Med en frontsekser bestående av en gjennomsnittsalder på kun 22,5 år viser USA at de er i rute til å skape et slagkraftig lag til VM på hjemmebane i 2026, som de arrangerer sammen med Canada og Mexico.

– Jeg sier alltid at det er oss mot verden. Det er ingen i verden som tror at USA kan spille fotball, sier Weah.

Men det som skjedde utenfor banen i opptakten til tirsdagens kamp overskygget nærmest at det var en avgjørende kamp for å nå utslagsrundene i VM.

Med trommer, taktfaste rop og blåseinstrumenter som ga «flashback» til vuvuzelaene i Sør-Afrika i 2010, forsøkte det iranske publikumet forgjeves å mane i land en snuoperasjon mot «erkerivalen» USA.

Ordkrig og politiske agendaer landene imellom har vært det dominerende samtaleemnet i offentligheten de siste dagene.

Iran-landslagssjef Carlos Queiroz gikk hardt ut mot den tyske storscoreren Jürgen Klinsmann, som har en fortid som USA-sjef, etter uttalelser om at forsøk på å påvirke dommeren «er kulturen deres».

Også i tirsdagens kamp var det enorme protester fra Iran, som stoppet helt opp og nærmest krevde at dommer Antonio Mateu Lahoz skulle ta en titt på VAR-skjermen da Mehdi Taremi gikk i bakken åtte minutter på overtid.

For sjette gang av seks mulige er Iran slått ut i gruppespillet i VM.

Fakta VG-børsen Iran (4-1-2-3) Alireza Beiranvand 5

Ramin Rezaeian 5 Majid Hosseini 5 Morteza Pouraliganij 6 Milad Mohammadi 4 Saeid Ezatollahi 4 Ahmad Noorollahi 3 Ehsan Hajsafi 4 Ali Gholizadeh 3 Sardar Azmoun 3 Mehdi Taremi 4 Ali Karimi 5 Saman Ghoddos 6 USA (4-1-2-3) Matt Turner 5 Sergio Dest 7 Cameron Carter-Vickers 5 Tim Ream 6 Antonee Robinson 6 Tyler Adams 7 Weston McKennie BB 7 Yunus Musah 6 Tim Weah 6 Josh Sargent 5 Christian Pulisic 6 Brendan Aaronson 5 Vis mer

Det ble også bråk da USA redigerte det iranske flagget i et bilde i sosiale medier, og utelot det islamske symbolet i midten som har vært en del av flagget siden revolusjonen i 1979.

USA-unggutten Tyler Adams (23) ble også irettesatt av en iransk journalist for hvordan han uttalte Iran – før han fikk spørsmål om «hvordan han kan. spille for en nasjon som har så mye diskriminering mot mørkhudede folk i eget land».

– Unnskyld for at jeg sa navnet til landet ditt feil. Når det er sagt, så er det diskriminering overalt. I USA jobber vi med å forbedre oss hver dag. Så lenge vi forbedrer oss, er det det viktigste, svarte Adams, som har en far som er afroamerikaner.

PROTEST: Ropene om frihet i Iran var til stede på tribunen i kveld også.

Som følge av bakteppet var det knyttet vel så mye spenning til hva som skjedde på tribunen.

Man kunne tydelig høre piping fra tribunene da den iranske nasjonalsangen ble spilt i Doha, før det etter hvert gikk over i jubel.

Det var en annen reaksjon enn da mange av lagets tilhengere noen dager tidligere brøt sammen i gråt etter å ha innsett at protesten mot Irans myndigheter ikke ble videreført.

Teksten i Irans nasjonalsang hyller regimet og revolusjonen i 1979, der blant annet kvinners rettigheter ble kraftig innskrenket.

Også på tribunen tirsdag var det flere iranske trøyer med «MAHSA» på ryggen, for å hedre Mahsa Amini som døde etter å ha blitt arrestert av Irans moralpoliti for «feil» bruk av hijab – og som har utløst sinne og protester i Iran.

CNN meldte tirsdag at familiene til spillerne i Irans VM-tropp ble truet med fengsel og tortur om spillerne ikke «oppførte seg» før kampen mot USA. Iran ser på amerikanerne som sin store erkefiende.

Iran og USA har bare møttes en gang tidligere. To dager før Norge slo Brasil i Frankrike-VM 1998 smalt det mellom de to nasjonene i Lyon. Iran vant 2–1 etter en oppkjøring full av politikk og motsetninger. Scoringer av Hamid Estili og Mehdi Mahdavikia sendte den islamske republikken til himmels.

– Vi er ikke slik resten av verden pleier å fremstille oss. Vi er fair, rettferdige og bra til å spille fotball. Vi respekterer alle og ber bare om at vi blir møtt med den samme holdningen, sa keeperhelt Ahmad Abedzadeh til VG. Hans tigersprang og tre amerikanske stolpetreff reddet Irans seier.

Tribunene bugnet også for 24 år siden av protester fra eksil-iranere. Da jubelen var som størst rett etter kampslutt, kom gule protestbannerne frem. «Down with Khatami» (Irans president 1997–2005) lyste over hele stadion.

Nå er VM-eventyret over for Iran, mens USA altså møter Nederland på lørdag.